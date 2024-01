Eduardo Rivera desestimó los resultados de las encuestas rumbo a la elección del 2 de junio, pues aseguró que estas no espantan, ni le quitan el sueño.

El candidato a la gubernatura por la alianza Mejor rumbo para Puebla, aseguró que pronto sumará una mayor cantidad de puntos que Morena al interior del estado, tal y cómo sucedió en 2021.

En ese sentido, refrendó que las encuestas no deciden una contienda, únicamente son fotografías del momento.

"Las encuestas no deciden, las encuestas son fotografías del momento, esa historia ya nos la sabemos; hace 2 años y medio, cuando iniciamos la carrera en la búsqueda de la alcaldía estábamos también 10, 15 puntos abajo".

Recapituló que la alianza conformada por las instituciones del PAN-PRI-PRD-PSI, es una unión poderosa, con conocimiento de causa.

"Si sumamos los votos que han sacado los cuatro partidos políticos en el interior del estado en las mismas elecciones de 2021, son más que los que sacó Morena, así que a mí en lo particular no me quitan el sueño las encuestas que se publican, no me preocupan".

El aspirante a la gubernatura de Puebla aseguró que sí ha tenido actividades en este momento de intercampaña, sobre todo interna de colaboración interna con las fuerzas políticas.

En ese sentido, dijo que, al lado del aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de Puebla, Mario Riestra, ha formado una gran mancuerna para trabajar conjuntamente.

Aseguro que el trabajo realizado con él, lo replicarán en los 217 municipios de la entidad el próximo 2 de junio.

"Lo mismo estoy haciendo con Mario Riestra, lo estaremos haciendo en el interior del estado, escuchando a la gente, escuchando a todos los liderazgos, escuchando a los diferentes sectores de problemáticas, que ya en precampaña nos permitió detectar, y eso va a ser muy importante porque las propuestas que presentemos en su solamente no solo deberán de ser las mejores sino también las más viables", finalizó.