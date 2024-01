El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo, anunció que hay una solicitud formal para expulsar a los cinco diputados locales que renunciaron a la bancada.

"Se les expulsa a quienes ya renunciaron porque si no son expulsados pueden volver al PRI cuando quieran, hay que expulsarlos para que no regresen cuando el gobierno no les de el dinero”.

En entrevista con Intolerancia Diario, al asistir a la glosa del gobierno, el líder del PRI aseguró que el Grupo Plural va a durar un mes, y dijo que detrás de la salida hay una diputación federal, una candidatura al senado por el Partido Verde.

Por otro lado, explicó que el PRI Puebla va a recuperar los espacios y así llegarán los suplentes donde el momento es un escándalo mediático.

“Estoy con Eduardo Rivera, el PRI; hay una crisis mediática, estuve en contacto con la mayoría de alcaldes, liderazgos, cerremos filas, estamos resistiendo. Ayer un grupo de jóvenes entregó las solicitud formal para la expulsión de los cinco, se va a la Comisión de Justicia y Ética Partidaria, ya arrancó el proceso”.

Afirmó que muchos jóvenes están molestos y se han manifestado, pues señaló que no es justo que se vayan y regresen. Finalmente, aclaró que Nancy de la Sierra nunca fue expulsada del Tricolor.