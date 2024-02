Panistas de la región cholulteca, entre ellos el presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, conformaron un bloque para apoyar a Cristina Bertoni Quitl y Guillermo Paisano Arias, por la candidatura a la diputación de la zona.

De este modo, en rueda de prensa los liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN) de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, propusieron la candidatura única para el distrito 18 local.

Señalaron que en el caso de que se designe sexo femenino, sería la panista Cristina Bertoni Quitl y si es masculino, el apoyo es para Guillermo Paisano Arias.

Los presidentes del Comité Directivo Municipal de San Andrés y San Pedro Cholula, Maribel Rosas Tome y Enrique Hernández Cid, respectivamente, estuvieron acompañados además del edil sanandreseño, por regidores, secretarios del ayuntamiento cholulteca, entre otros lideres.

“Los aquí presentes no estamos de acuerdo en las designaciones, las designaciones dividen, no hacen el fortalecimiento del partido en el distrito y no abonan a los votos que pediremos para la candidatura a la gubernatura y a la presidencia”, señaló Maribel Rosas.

Indicó que acudirán al Comité Directivo Estatal a cargo de la presidenta, Augusta Díaz de Rivera, para entregar un escrito dando a conocer la postura panista en la zona.

En el mismo, detalló, se mencionará que después de varias mesas de trabajo, los panistas decidieron proponer una candidatura única para que los represente en las cholulas, específicamente en el distrito 18 local para la próxima elección, con ello se evitará designaciones.

Explicó que el pasado domingo 4 de febrero, en una reunión de panistas realizaron mesas de trabajo y de coordinación política, en la que se propuso una candidatura única para el distrito 18.

Por su parte, Enrique Hernández, señaló que la intención es seguir fortaleciendo los trabajos de unidad, reestructura, fortalecimiento y civilidad política en este proceso electoral.

Por lo tanto, el apoyo será para la candidata única a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez y para el candidato a gobernador, Eduardo Rivera Pérez.