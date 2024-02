Al recibir su constancia de candidato a gobernador por Morena, Alejandro Armenta Mier pidió a quienes serán candidatos, que la unidad sea sin simulación; en tanto el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, advirtió que la oposición busca sacar raja política de cualquier hecho, e indicó que los partidos de la coalición no serán los causantes de los problemas.

Al celebrarse la sesión del Consejo Estatal, con la asistencia de 144 de los 151 consejeros locales, por unanimidad se aprobó la ratificación del senador Alejandro Armenta como candidato al gobierno del estado.

Con la presencia del gobernador Sergio Céspedes Peregrina, de los ex aspirantes a la candidatura, de los dirigentes de los partidos que conforman la alianza, el hoy candidato indicó que ahora que se definan las candidaturas, quienes estén al frente tienen que hacer un equipo con los demás aspirantes y que no sea sólo de “cuates”.

Precisó que la unidad tiene que darse sin la simulación, porque ya la doctora Claudia Sheinbaum puso el ejemplo de no excluir a nadie.

Alejandro Armenta rememoró que ha caminados los 217 municipios “conozco las veredas, los tianguis, crecí en uno, los ejidos, sé de la importancia de las asambleas comunitarias, no hay programa social más importante que el que surge ahí, sé de la importancia de rescatar la fuerza del tequio, de la mayordomía, cuando se encabezan los sentimientos de los poblanos”, además reconoció, en honor a la memoria histórica, a Abraham Quiroz y quienes fundaron al partido junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, reconoció que encontró en los aspirantes “generosidad absoluta para lograr seguir el ejemplo de Claudia Sheinbaum, nuestra candidata presidencial, que entendiendo que somos seres emocionales, que es evidente que la representación política es un sueño de servir y qué mejor que entender la tenacidad del hombre que ha encabezado la transformación en la que creemos, sin duda un hombre estelar como Andrés Manuel López Obrador”.

Respaldo del gobernador a Armenta

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien acudió al evento partidista en su calidad de primer morenista del estado, destacó que para que la transformación continúe es necesario contar con un equipo sólido, con quienes desde sus comunidades refuerzan el mensaje de no mentir, no robar y no traicionar “se requiere de la construcción de un liderazgo emanado y respaldado por el pueblo, que conozca sus necesidades, anhelos, por eso con Alejandro Armenta no se equivocan, lo reconocemos como el próximo gobernador”.

Insistió en que la oposición buscar sacar raja política de cualquier evento, e indicó que los partidos que conforman la alianza de la Cuarta Transformación, no serán los que generen los problema,

Precisó que en Puebla la ley se aplica sin distingos, y la prioridad es proteger al inocente, y ser firme ante el delincuente.

Construir la unidad

La dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo en su mensaje señaló, “En Morena la unidad no se impone, se construye, todos tienen derecho legítimo por alcanzar dignas representaciones populares que abanderan nuestro movimiento jamás se cerrarán las puertas para quien de manera honesta quiera velar por los intereses del pueblo desde nuestra plataforma política, los únicos requisitos para participar son tener un amplio amor por la gente y corazón para luchar por las causas más nobles de nuestra patria”.

La dirigente dijo que Alejandro Armenta ha logrado cohesionar los esfuerzos rumbo a la gran batalla, la megacoalición es posible porque se alinearon los principios básicos en torno a proyecto de nación y estados, todos hacia la izquierda, entendiendo que por el bien de todo primero los pobres.