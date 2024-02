El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo Castillo López, señaló que se inscribió para ser medido en la encuesta por el distrito federal 14 en Izúcar de Matamoros, pero hasta la tarde de este martes no había recibido ninguna notificación; mientras, Claudia Rivera rechazó que vaya por una diputación federal.

En entrevista, el legislador rechazó que Jorge Estefan se haya bajado de la contienda, e indicó que votó por él para diputado federal por la Mixteca hace algunos años y es su amigo y lo respeta.

Expuso que hasta ahora la Comisión Nacional de Encuestas de Morena no le ha informado nada sobre la definición de las candidaturas y habrá que esperar.

Reconoció su interés de ser legislador por la mixteca, pero hasta el momento en que el partido defina quienes son las candidatas y candidatos se verá, e indicó “lo mejor es que en boca cerrada no entran moscas”.

Claudia insiste en la alcaldía

Luego de los rumores que señalaban a la expresidenta municipal Claudia Rivera Vivanco en la lista para las diputaciones federales, a través de sus redes sociales publico:

“Los leo muy nerviosos a todos. No se vayan con la finta. Yo sigo concentrada con arduo trabajo en la capital poblana. Tampoco se preocupen, no tienen que estarme buscando a donde subirme o de donde bajarme. ¡Yo decido donde participar y como lo he venido expresando, todo mi esfuerzo está concentrado en la ciudad!”.

En entrevista el pasado 11 de febrero, Rivera Vivanco rechazó que el “Plan B” de irse a una candidatura para diputada federal y señaló que ella sigue buscando la coordinación para ser presidenta municipal.

Sostuvo que hasta ahora se desconocen los resultados de la encuesta, e indicó que si alguien tiene datos sería extraño porque ella no ha sido notificada.

Al ser cuestionada sobre si está contemplada para buscar una diputación federal, señaló que ella se apuntó para la gubernatura y el Senado, y no contemplo como “Plan B”, el ser diputada, y por ello seguirá esperando la definición.

Dijo que de acuerdo a las mediciones ella es la aspirante más conocida, y tiene un buen posicionamiento para poder recuperar la capital.