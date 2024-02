La coalición opositora en Puebla tiene que ser congruente para elegir los perfiles más competitivos, porque de no hacerlo así, van a repetir lo que han criticado, que no están pensando que vayan los mejores, sino que van los que representan algún interés.

Por eso, para la perredista Roxana Luna Porquillo, se debe desechar la idea de las cuotas que puede tocarle a cada uno de los partidos políticos, “ni intereses ni cuotas para ser competitivos, necesitamos ir con los mejores personas, hombres y mujeres”.

La ex diputada federal y exdirigente estatal del PRD, advirtió que, el mensaje de la primera etapa que han resuelto de candidatos a diputados federales deja mucho que desear, porque las coaliciones pueden enderezar el camino.

“Todavía están pendientes las diputaciones locales y los municipios y eso representa la oportunidad de que se busquen lo mejores mecanismos para ir con los mejores”.

Para Intolerancia Diario, aseveró que, el escenario de la elección 2024 se ve complicada porque si bien, lo adelanta el partido en el poder también la oposición no está a la altura de poder resolver de manera certera quienes participarán en el proceso electoral.

La incertidumbre no es la mejor aliada para la toma de decisiones y esto está pasando en ambos bandos, “veo una elección muy cerrada, que Puebla se mantiene como un bastión al ser la cuarta entidad con mayor número de electores y eso pone la competencia mucho más agresiva para el ciudadano”.

Sobre las aportaciones del PRD a la coalición opositora en Puebla, se mostró preocupada porque no se tiene claridad de lo que se estás haciendo y cuando no hay certeza de las cosas no puedes sentirte con la capacidad de aportar algo que se está definiendo y la forma en que lo hacen.

Por eso, como perredista, dijo que su llamado al PRD y a la coalición, “que yo no sé si oigan”, es que, debe mantenerse la representación del partido, porque de lo contrario van a hacer válida su representación ante los órganos institucionales que hay para que se pueda respetar a la militancia.

En ese escenario, de la coalición opositora espera mucha sensibilidad para la toma de decisiones, porque se requiere una oposición fuerte, que tenga decisiones y eso parte de lo que se decida en quienes los van a representar.

Sobre sus aspiraciones en el proceso electoral 2024 dijo, “siempre he hecho trabajo social desde que tengo posibilidad de hacer vida pública, siempre lo he hecho con la idea de aportar mi tiempo, mi vida y mi patrimonio”.

Ante eso, señaló, “estoy convencida que si en este proceso del 2024 está en condiciones de ser propuesta lo aceptaré”.

Por eso, dijo que, se mantiene con el compromiso de seguir haciendo el trabajo político que le corresponde y ya falta poco para que esto se defina, “he trabajado, he hecho lo que creo que debe hacer todo candidato, que es trabajo territorial”.

Eso nadie se lo puede cuestionar, porque ahí están los hechos, “lo que creo es que los espacios que pueda tener el PRD son los que los deben representar de lo ganado en el territorio”.

Sobre lo que podrá fortalecer a la coalición, dijo, es que, quien vote por la alianza opositora es gente que está decidida a hacerlo sin que se le dé nada a cambio y eso ayuda y es una gran fortaleza.

“Dentro de la coalición opositora se ven unidos los que están ahí, no sé si la militancia, la gente y los liderazgos se vean unidos con ellos, esto no manda mala señal, están haciendo lo que debieran de hacer, que es platicar, pero si hay una unidad entre las militancias, no sé”.