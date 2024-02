El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, aseguró que no "movió ni un dedo" para que José Chedraui Budib obtuviera la candidatura a la alcaldía de Puebla y que si ganó fue por méritos propios.



Al ser cuestionado respecto a las críticas que rondan al expriista y empresario por considerarlo ajeno al movimiento de izquierda, defendió que es un hombre capaz y que interpretar que él influyó en su triunfo, "es una ofensa a su capacidad".



"Les puedo decir mirándolos a los ojos y sin ningún problema que no moví un dedo para que se generara otro tipo de condiciones, lo que sí es que en Morena hay una muestra más que se respetan las encuestas”, contestó para respaldar el triunfo de Chedraui.



En esa tónica, el mandatario estatal consideró que Morena garantizó piso parejo para todos los aspirantes, y en este sentido, todos tuvieron las mismas oportunidades para ganar.



"Eso es de respetarse. Las reglas fueron claras. Y no fue fácil. Hubo competencia. Mi respeto para todos", expresó.



De esta manera, Céspedes Peregrina pidió que se deje de ver un conflicto donde no lo hay, y recalcó que él tiene "la bendición" de contar con amistades de diferentes ideologías políticas, ya sea del PRI, PAN o Morena.



Puso como ejemplo la relación que guarda con Eduardo Rivera, candidato a la gubernatura de la alianza Mejor Rumbo para Puebla. "Aunque hoy esté participando en una posición contraria a mi visión", citó.



Mientras que sobre Chedraui externó: "La amistad que tengo con Pepe, es una amistad de muchos años, que no tiene nada que ver con su capacidad, sería una ofensa faltarle a su capacidad personal".