El candidato al Senado de la República por el PRI, Néstor Camarillo Medina, advirtió, al "remedo malhecho" de Pedrito Sola, al secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Agustín Guerrero Castillo, que si el PRI no pierde el registro como asegura diariamente coja sus maletas y se vaya inmediatamente de Puebla a la Ciudad de México a donde es un buen chilango.

Además, el exdirigente estatal del Revolucionario Institucional, subrayó que este personaje caricaturesco, tiene una seria obsesión contra él al golpearlo un día sí y otro también en todos los medios de comunicación.

Si la contienda electoral a definirse, el primer domingo de julio, ya está definida por 30 puntos porcentuales —dijo— no veo la causa del golpeteo cotidiano.

Derivado de la efervescencia electoral con la que viven su pasión los protagonistas de las fuerzas políticas poblanas, Camarillo Medina insistió que esta copia barata de Pedrito Sola no le merece ningún respeto ni reconocimiento.

Priorizó que este poblano advenedizo al concluir el periodo la elección del domingo 2 de junio, deberá coger sus maletas y regresarse al exdf a donde seguramente es un gran chilango.

"Le hemos respondido en varias ocasiones, pero veo una obsesión por parte de Morena con su servidor, si llevara 30 puntos de ventaja como dicen y la elección está resuelta. No veo por qué todos los días me están atacando por un político recién llegado a Puebla que siente más poblano que nosotros y le digo a la copia barata de Pedrito Sola, con el respeto de Pedrito Sola; ya le lancé el reto, él dice que el PRI pierde el registro, si no lo pierde que cojas tus maletas y se regresa al DF, allá donde seguramente es un gran chilango, pero acá en Puebla no merece ni mi respeto ni mi reconocimiento, así que al señor Pedrito Sola, creo que se llama Agustín, no me va a distraer"