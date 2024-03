La candidata a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, por la alianza Sigamos Haciendo Historia, realizará su primera gira de campaña por Puebla, visitando tres municipios, Tehuacán, Tepeaca, así como San Pedro Cholula el próximo domingo 10 de marzo.

De acuerdo a la agenda dada a conocer por el Movimiento Regeneración Nacional la aspirante a la presidencia de la república visitará primero el municipio de Tehuacán, en el cual estuvo hace tres meses durante su etapa de precampaña.

El segundo punto donde estará la abanderada de los partidos Morena-PT-Verde será Tepeaca, la tierra del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina en un acto que se estima será por la tarde, para en la noche estar en San Pedro Cholula.

Claudia Sheinbaum visitó Puebla durante la precampaña, estando tres días en diversos municipios, uno de ellos Tehuacán el 7 de diciembre donde presumió los logros de la Cuarta Transformación “Hoy el peso está mejor que nunca; no hay inflación, —más que la inflación internacional que hubo por la guerra en Ucrania, no por lo que se hizo en México—; hay la mayor Inversión Extranjera Directa que no había habido; la economía está creciendo; tenemos una muy buena relación con Estados Unidos, con Canadá, nuestros socios comerciales, con todo el mundo”.

Expuso que la continuidad de la transformación implica mayor desarrollo para el país, a través del Plan C que busca construir justicia y democracia desde abajo.