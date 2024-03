El regidor confeso panista "hasta el tuétano", Fernando Sarur Hernández, esta noche ha renunciado a su reelección como regidor del Ayuntamiento de Puebla capital para el proceso a dirimirse el domingo dos de junio porque todos los puestos ya tienen nombre y apellido.

Posteriormente, Intolerancia Diario entrevistó al concejal, quién calificó el proceso de selección de regidores de Acción Nacional, como una acción oscura.

Este grupo editorial a través del "Palacio de las Intrigas" en varias ocasiones señaló que este Yunque añejo y expulsado por el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, ahora que regresó al seno de Acción Nacional repartió como en pueblo regidurías, diputaciones locales, diputaciones federales y las curules en el Senado de la República.

El proceso de selección de regidores que estará en la planilla de Acción Nacional en la elección de junio, aún no finaliza.

La renuncia de Sarur Hernández, únicamente corrobora, el porqué Mónica Della Vecchia Rodríguez, decidió apartarse de la contienda para representar a su también amado Acción Nacional en la elección del primer domingo de junio por el Distrito IX Federal, cuando ya era suya la postulación.

"Hace días me registré en el proceso del @PANPuebla2124 para buscar la reelección como Regidor de Puebla. Hace rato envié mi renuncia; se trata de un proceso que aún no termina pero que ya tiene resultados con nombre y apellido. A seguir trabajando, ya vendrán mejores tiempos", escribió en su mensaje en X.

El espíritu panista de Fernando Sarur Hernández esta a prueba de cualquier cuestionamiento, se califica como un panista de corazón, chapeado a la "antigüita", con los valores que le heredó Manuel Gómez Morín a Acción Nacional.

Los motivos

"Renuncié a la reelección de la planilla de regidores porque la designación a la planilla de regidores en efecto en estos días se ha terminado de definir en escenarios ajenos a los órganos interpartidistas, la identidad de los hombres y mujeres de las personas que van a integrar la planilla entonces antes de que culminen el proceso de asignación interpartidista, y resulta que ya tienen a los personajes, a los hombres y a mujeres que van a integrar la planilla en el Ayuntamiento".

Refrendó que este proceso ya se definió fuera de la Comisión Permanente Estatal, fuera de la Comisión Permanente Nacional, y por lo tanto, al tratarse se da una circunstancia en la que las cosas ya están definidas, decidió presentar su renuncia a la contienda interna por no querer ser parte a acciones afuera del camino de la ley.

"No, no quiero ser parte de; ni contribuir a legitimar algo, un proceso que es ajeno a la legalidad electoral y que además es también un poco no solo democrático".

—Al final de cuentas, el proceso termina siendo una pantomima, preguntó Intolerancia Diario.

—Termina siendo un proceso oscuro, que no es legal, un proceso que más bien sirve para limpiar, para intentar validar y legitimar acuerdos que se tomaron previamente, y que no responden a los principios democráticos del partido por eso he decidido no ser parte y no participar.

—¿Cuál fue la respuesta que dieron?

—Supe de fuentes fidedignas, tuve constancia fehaciente de que la planilla de candidatos, pues ya está definida, que los nombres y apellidos ya fueron definidos con anterioridad y de plano se me dijo que mi posible inclusión alteraría, movería acuerdos que ya han quedado firmes y que por lo tanto, pues no era posible mi inclusión ni la de todos aquellos que se inscribieron, es decir, la sustancia del proceso lo que tendría que ser una elección por parte de los órganos internos electorales en donde se eligieran a los perfiles que pudieron representar de mejor manera al partido en el Ayuntamiento de Puebla, pues no están, creo que las decisiones se tomaron de acuerdo a otro tipo de criterios, a criterios de amiguismos, criterios familiares, criterios de todos tipos. Excepto lo democrático.