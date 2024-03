El candidato al Senado aliancista del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, desde Tehuitzingo, dijo que trabajará para mejorar la calidad de vida de las y los poblanos.

El candidato de "Fuerza y Corazón por México", se comprometió a redoblar el esfuerzo para que el gobierno de la Federación mejore los presupuestos en seguridad, salud y en infraestructura.

“A Morena no le importa la presidencia municipal de aquí, utilizan a la gente nada más para seguir conservando el poder del país y del estado, no porque realmente crean que pueden ganar, por eso muchos mexicanos están enojados en el estado, porque sólo los utilizaron para los eventos, para pintar bardas, además, hace seis años hicieron muchos compromisos con la Mixteca y no los cumplieron”.

Lamentó que ante la falta de programas del gobierno Federal a cargo del partido oficialista, las personas de esta región prefieren arriesgar sus vidas para emigrar a los Estados Unidos para mejorar la calidad de vida de sus familias, pero lamentablemente ya no regresan por la falta de oportunidad laboral.

En compañía del candidato a diputado federal por el Distrito XIV, Sergio Galicia Baltazar, además de Carolina Rosales Espinosa y Jorge Estrada Gervacio, liderazgos de la región, subrayó que Morena se convirtió en el enemigo de la población de esta región del estado y de la entidad.

El abanderado del priismo, en compañía de la presidenta municipal de Huehuetlán el Chico, Guadalupe Espinoza Sánchez, y líderes de los Comités Municipales del blanquiazul y del priismo, charló con ganaderos Carlos que prometió apoyar con programas útiles cuando llegue al Senado.

Pero también visitó Tapia acompañado de Arnulfo Domínguez Espinoza, uno de los liderazgos de la región a quién reconoció, pero también se comprometió con la población de esta localidad van a sacarla adelante.

Además en Teotlalco recibió el apoyo de su primer correligionario en esta zona del estado Javier Sánchez y de simpatizantes aliancistas.