La senadora del PSI, Nadia Navarro Acevedo acompañada por el presidente de su partido, Carlos Navarro Corro, candidatos a diversos puestos de elección popular, entre ellos, los polémicos, Inés Saturnino López Ponce, candidato a alcalde de Tecamachalco y a Lupita Martínez, candidata a alcaldesa de Quecholac, advirtió que han sido víctimas de una persecución de intereses mezquinos y macabros en contra de esta fuerza electoral por la "victoria anticipada en esos municipios".

Recordó que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, es el único político que tiene una fotografía dándole la mano a la mamá de El Chapo Guzmán.

"Aquí no hay nada que avergonzarnos, ni nada que esconder. Nosotros no le dimos abrazos a los delincuentes, nosotros no tenemos fotos con la mamá de El Chapo y nosotros no dejamos morir a más de 150 mil mexicanos por el crimen organizado".

El “derecho a participar"

Ante ese panorama electoral, Lupita Martínez, quién ha sido señalada por sus adversarios políticos por ser hija de El Toñín, buscado por las autoridades por ser supuesto huachicolero de la zona de Quecholac, advirtió que tomará acciones legales por difamación en contra de quien resulte responsable y competirá con la frente en alto.

Precisó que está en su derecho de participar en la contienda electoral que se definirá el domingo 2 de junio.

Además subrayó que está siendo víctima de una campaña negra y de violencia política de género.

Subrayó que es una mujer que siempre ha estado buscando el bienestar de su comunidad, y se dedica a estudiar medicina en la Universidad Anáhuac de Puebla.

"Lo que pasa es que sí estoy siendo víctima de una guerra sucia electoral, y no estoy dispuesta a tolerarlo, soy una mujer que siempre ha estado, bueno, soy una mujer estudiante, soy una mujer que quiso participar, levanté la mano. Yo sé que estoy en mi derecho de participar sanamente, sé que la ley me protege, sé que puedo competir con la frente en alto, sé que estoy en todo mi derecho también de defenderme y si alguien incurre en difamarme puedo ir por la vía legal, por supuesto, tomar acciones legales, entonces por supuesto que se tomaron acciones legales contra quien resulte responsable".

Además, dijo que la relacionan con una persona que no conoce en lo absoluto y no le interesa conocer.

"El Toñín es un apodo inventado para mi padre, nadie lo conoce de esa forma, mi padre es Antonio Valencia Martínez Fuentes y pido que no se dirijan a él como presunto delincuente, porque no lo es; me señalan y me relacionan con una persona que no conozco, de ahí viene esa guerra sucia".

Insistió que su papá es agricultor de hortalizas y no el delincuente ligado al huachicol

Indicó que su familia fue víctima de persecución política en el 2021, incluso su mamá tuvo una orden de aprehensión por supuesto uso de recursos ilícitos, pero su defensa legal demostró lo contrario.

Navarro Acevedo, insistió que da la cara por ella y por todos los candidatos del partido que comanda, Carlos Navarro Corro.

“Hablo de pruebas legales”: Inés Saturnino

El expresidente de Tecamachalco Inés Saturnino López Ponce, advirtió que habla de acuerdo a la ley y y no con la emoción de implicar a "Inés Saturnino en un caso de misoginia que no existió".

Dijo que su situación ocurrió con la Fepade, pero después de liberar un proceso legal, muy aparte del tema político, y de intereses propios de algunas personas que se sienten perjudicados porque nunca le han podido ganar.

"Fue un delito electoral por lo cual la Fepade intervino y se llevó a cabo el proceso, estuvimos en los juzgados, donde se aclararon las cosas, creo que la misoginia ha sido parte de un tema político de intereses propios de quienes en su momento se han sentido perjudicados por no poderme ganar, por no poder superarme, y tener la confianza de la gente de la región; soy conocido en gran parte del estado, sin embargo, hay intereses políticos dirigidos y fijados hacia mi persona".

Dijo que existen algunos medios de comunicación que han explotado esa imagen de misoginia, por intereses de los propios medios informativos.

"A los medios de comunicación quiero decirles, que quiénes los ayudan o los apoyan económicamente, pues lo tienen que decir, es entendible; la democracia también da el tema de la libre expresión".

Indicó que tienen su poder los documentos legales que incluso subió al internet sobre esos temas políticos de misoginia.

"Acá está el tema donde se concluyó uno de los temas, sucedieron con la diputada, sin embargo, quiero decirles que respeten a su servidor".

Recapituló que con la libre expresión también podría hablar algo de los representantes de los medios de comunicación, pero como no tiene pruebas, no puede señalar que algunos se dedican a la extorsión.

"También podría decir algo de ustedes, cada quien tiene derecho a afirmar, y algunos les diría que les gusta vivir de la extorsión, sin embargo no tengo fundamentos alguno y otros también lo hacen de corazón y con emoción de acusar a Inés Saturnino. No los lleve la emoción y mucho menos la ambición. Yo respeto a muchos periodistas porque sé que son serios, sin embargo yo tengo documentos con que comprobar, pero, sin embargo, yo no los puedo decir si son buenos o son malos ustedes ejercen su profesión y creo que la ética es muy importante".

Así un emocionado y encolerizado, Inés Saturnino, exigió respeto a los medios de comunicación.

"Obviamente se afirman, es porque tienen documentos con qué acusarme, de lo contrario, que si no tienen documentos, que no tienen con qué acusarme, solo lo dicen con la voz, les recuerdo que es un delito que se tiene que estar acusando. Acá tengo los documentos ya los mostré".

Pidió nuevamente los videos a donde presuntamente insulta en la regidora que ahora es diputada, al igual de la supuesta existencia de una bolsa negra de basura llena con dinero.

Responde al secretario de Morena

Indicó que no tiene nada que responder al candidato del partido oficial a la gubernatura porque en el PSI, todas las candidaturas son transparentes y apegadas a la ley.