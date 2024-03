A 48 horas de iniciar formalmente la campaña a la gubernatura, Alejandro Armenta Mier, mantuvo el diálogo con los aspirantes a las presidencias municipales que no fueron elegidos, e indicó que hay unidad para la zona de la mixteca.

El candidato se reunió de acuerdo con sus redes sociales con gente de Chiautla de Tapia, Miahuatlán, y les dijo que están listos para iniciar la campaña y todos los que están comprometidos con la transformación”.

Armenta Mier se reunió por separado con líderes de esos municipios con el tema central de la unidad, donde el aspirante resaltó la importancia de la unidad como pilar fundamental para continuar haciendo historia en la transformación de los municipios. Expresó su agradecimiento por la voluntad de las y los compañeros aspirantes para unirse en equipo por el bienestar de sus comunidades.

"Agradezco la voluntad de las y los compañeros aspirantes para hacer equipo por la transformación de los diferentes municipios. Reiteramos nuestra disposición para dialogar con todas y todos los que están comprometidos con este gran proyecto" dijo el candidato.

Reiteró "El Humanismo Mexicano es también unidad y explicó que este concepto no es incondicionalidad, la unidad no es ir a comprar un medicamento a la farmacia, como la democracia, como la justicia, como la libertad, son conceptos que hay que construir todos los días, es como el amor a las plantas, hay que abonarla, hay que abonarle a la unidad y todos lo estamos haciendo; no va a haber menosprecio para nadie, a todos se les dan opciones”.

Indicó que estas reuniones reflejan el compromiso del movimiento por trabajar en conjunto hacia un futuro mejor para todos los ciudadanos. Se reitera la disposición al diálogo y la inclusión de todas las voces comprometidas con esta causa.