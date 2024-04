Después de que el grupo de voceros del candidato oficialista a la gubernatura, indicó que las 10 propuestas de Eduardo Rivera Pérez son inviables, el candidato de un Mejor Rumbo para Puebla, advirtió que cada una de sus propuestas son viables, como confirmó cuando estuvo al frente del principal Ayuntamiento de la entidad.

Recordó que todas sus propuestas que prometió antes de convertirse por segunda ocasión en presidente municipal de Puebla, las cumplió.

Aclaró que como el oficialismo no puede cumplir nada eso “es otro cantar”.

Refrendó que por supuesto todas y cada una de las propuestas son viables, pero como los gobiernos oficialistas no son capaces de cumplir, lo único que pueden hacer es hablar, hablar y hablar

"No son capaces de cumplir, ese es otro cantar, pero nosotros lo que proponemos lo hacemos, propusimos más de mil calles la vez pasada y lo hicimos, el regreso de las estancias infantiles y lo hicimos, que no se tenga la menor duda que se puede, que hay el presupuesto y que tenemos la capacidad de llevarlo a cabo”.

Además, al referirse a los señalamientos de Alejandro Armenta Mier, sobre sus supuestas quejas de culpar al gobierno estatal y al Federal por la carencia de acciones a favor de la comunidad Rivera Pérez subrayó que no se trató de una queja no es una realidad porque Puebla capital no cuenta con un recurso adicional de la federación y del estado, pero, además Armenta Mier voto a favor de desaparecer los fondos a favor de los municipios de México como el Fortaseg.

Recordó que nunca existieron esfuerzos del gobierno de la federación y del estado para trabajar con los municipios en el combate contra la inseguridad, las consecuencias la sufren San Martín Texmelucan, Tehuacán y varios municipios más de la entidad.

El Ayuntamiento de Puebla, insistió, no contó con recursos adicionales de la Federación en el tema de la seguridad, "ya lo mencioné, el gobierno de Morena quitó los fondos de Fortaseg; no hubo esfuerzos concurrentes en trabajar en la problemática más importante para combatir la inseguridad, mi compromiso, junto con Xóchitl Gálvez es hacer lo contrario trabajar en seguridad y en todos los rubros”.

El candidato de un mejor rumbo para Puebla priorizó que pese a no contar con presupuesto adicional nunca antepuso pretextos para no cumplir con las promesas porque, como, demostró durante su gestión, como presidente municipal de Puebla, realizó todas las obras propuestas y alcanzó las metas programadas en beneficio de las y los ciudadanos.

Pero aclaró que es el candidato del oficialismo el que debe responder quién a la población, quién ha superado a Eduardo Rivera, como presidente municipal de Puebla.

Preguntó, nuevamente a Armenta? ¿contéstame, alguien me superó en graduación de policías? ¿alguien me superó en compra de patrullas? ¿alguien me superó en instalación de cámaras de vigilancia? ¿alguien me superó en una APP Alerta Contigo?

En el gobierno de la ciudad, priorizó que hicieron el esfuerzo sin el apoyo para combatir la inseguridad, pero ni el gobierno del estado me superó en el rescate de 100 espacios públicos.