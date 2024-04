Los hechos delictivos presentados en el territorio poblano en la última semana deben obligar a que exista disposición para trabajar de manera intermunicipal y entre los tres órdenes de gobierno para abatir el fenómeno de la inseguridad, de la delincuencia organizada y la presencia de criminales.

A decir del candidato a la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan, Rafael Reynoso Mora, los ciudadanos piden a gritos que haya una mejor coordinación entre los 3 niveles de gobierno, y ante eso, encuentra disposición para consolidarlo.

Sin embargo, advirtió que, no ha encontrado la capacidad de los gobernantes que ahora están al frente de los municipios y de algunas instancias de lo público para combatir ese fenómeno social.

“Hemos tenido el problema de las curvas de aprendizaje a la que llegan varios funcionarios municipales que no tienen idea de lo que tienen que hacer y lo he dicho, yo no soy político, soy ciudadano, pero tengo experiencia en la administración pública”.

Explicó que en su trabajo por cerca de 20 años en el servicio público, una de esas partes es en la Secretaría de Seguridad Pública, que le permite la experiencia en el área, aunque también estuvo en la Secretaría de Finanzas.

“Tengo conocimiento perfecto y pleno en el ejercicio del gasto, qué hacer para llegar a los recursos y para hacer una inversión organizada y ordenada, esa experiencia es de la que carecen los gobernantes actualmente, los que están compitiendo”.

Por eso, Rafael Reynoso, dijo que, encuentra disposición, pero no experiencia para llevar a cabo estas políticas públicas para combatir de manera efectiva el problema de la inseguridad.

Rafael Reynoso se descantó por un plan y modelo de seguridad efectivos, sin embargo, aunque la inseguridad está pegando en todo el país y es una situación que se debe atender desde lo federal, en el Estado de Puebla ya hemos tenido casos de violencia.

Recordó que, en Santa Clara Ocoyucan, en los dos procesos anteriores, por lo menos, ha habido violencia y atentados en contra de candidatos, donde uno de ellos incluso falleció, “no se debe perder de vista que es un municipio históricamente con violencia”.

El candidato a presidente municipal por Movimiento Ciudadano dijo que, dentro del plan de gobierno que llevará a cabo una vez que gane la elección, van a atacar a través de un eje integral de seguridad el tema de la violencia y de los crímenes que ha habido.

Y eso lo hará a través de varios ejes, desde profesionalizar a la policía hasta trabajar con el cuerpo policial que actualmente se desempeña en el municipio, exámenes de control de confianza, modernizar la institución, mejorar las instalaciones con mejor infraestructura.

“Aunado a eso vamos a hacer uso de la tecnología, porque la policía de Ocoyucan está abandonada, tampoco vamos a satanizar a los elementos, hay que capacitarlos, apoyarlos y darles mejores prestaciones, pero también que tengan acceso a tecnología para que puedan mejorar el combate a la inseguridad y a la delincuencia”.



Con eso, van a generar estrategias, a crear un área de inteligencia policial para combatir los distintos impactos negativos que han tenido a través de distintos delitos y con eso poner a salvo a la población de cualquier operativo mal llevado.