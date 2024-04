Luego de que la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF informó que el 26 de marzo, Movimiento Ciudadano se desistió del expediente en que denuncia la falta la identidad indígena del candidato a senador de la alianza del PRI, PAN y PRD, Néstor Camarillo, el candidato a gobernador Fernando Morales dijo que esa autoridad ya el tema, lo conoce la autoridad electoral y ellos lo deben investigarlo.

Señaló que es un tema eminentemente político electoral y lo tiene que seguir de oficio el Instituto Nacional Electoral si encuentran un delito, “porque yo no soy Fiscalía ni agente del ministerio público, yo lo único que dije es que el señor Néstor no es indígena”.

Todos aquí sabemos que Néstor Camarillo no es indígena, es como si me dicen que hablo Náhuatl o Totonaco, no sé hablarlos, por eso, ¿cómo digo que soy indígena?, porque no lo soy.

Por eso, aseveró que, lo único que hizo fue señalarlo en los canales de la ley y tiene la facultad como partido político de seguir el proceso o de desistirse y decidió hacer lo segundo.

Sin embargo, insistió en que la autoridad electoral ya tiene el caso en sus manos y lo conoce a la perfección, por eso, tendrá que investigar todo lo correspondiente a esa candidatura que, insistió, no es indígena.

Morales Martínez dijo, “yo decidí desistirme porque no le voy a hacer un favor al PAN y cargar con su muerto, entonces, en lo subsecuente, el INE deberá de valorar que lo que nosotros impugnamos, ellos tendrán que investigar si es cierto o no y la ilegitimidad de Néstor Camarillo”.

El candidato de MC a la gobernatura poblana aseveró, “yo me desistí, pero ya puse el punto sobre la lesa y será el INE el que debe investigador al señor Néstor, pero yo no le voy a hacer el favor al PAN”.