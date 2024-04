Los panistas, priistas y perredistas que estén dispuestos a seguir los principios de la "4T" son "bienvenidos", aseveró el candidato a gobernador de "Sigamos Haciendo Historia", Alejandro Armenta Mier, en alusión a la adhesión a su proyecto, de militantes panistas y perfiles como el priista Enrique Doger y el morenovallista Jesús Giles.

Posterior a su participación en el encuentro con estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), dijo ser respetuoso de quienes se han ido sumado a Morena y puso como ejemplo al exsecretario de Gobierno en el sexenio de Rafael Moreno Valle, Fernando Manzanilla, y a su correligionario Ignacio Mier Velasco, quien al igual que él buscó la candidatura a la gubernatura por el partido lopezobradorista.

De la misma manera, comentó que mal haría si excluye a liderazgos como el exalcalde de Puebla, Enrique Doger, quien hace dos días apareció como vocero dentro de su equipo, así como el exdirigente estatal del PAN, Jesús Giles, quien acusó de traidor al candidato a la alcaldía de "Mejor Rumbo por Puebla", Mario Riestra, y reunió a militantes inconformes para anunciar su apoyo a José Chedraui de "Sigamos Haciendo Historia".

“Yo soy respetuoso de quienes se sumaron a Morena. Hay que recordar que participamos varios candidatos y los candidatos sumaron a otros liderazgos. En este caso, el Doctor Doger fue sumado por Nacho Mier, al igual que Fernando Manzanilla, y yo soy respetuoso, mal haría ahora que ya se sumó Nacho, está sumado también Julio Huerta, en excluir”, recalcó.

Enseguida, recriminó que este tipo de señalamientos que hace la oposición se deben a que “están desesperados porque se les está yendo la elección entre las manos”.

En este sentido, reprochó a su más cercano rival de "Mejor Rumbo por Puebla", Eduardo Rivera, que se haya referido como “pipitilla” a los militantes panistas que han expresado su interés por cambiarse a su proyecto.

“Ahora les dicen pipitilla, fíjense, ¡qué vergüenza que un gobernante les llamen así!, porque los descalifican y no los dan su valor, y ya no saben cómo detener a militantes del PRI y del PAN, y nosotros les damos la bienvenida, lo único que les pedimos es que practiquen los principios que tenemos en Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, esos son los requisitos. Si ellos están dispuestos a practicar los principios de Morena son bienvenidos”, apuntó.