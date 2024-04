A 10 días del arranque de las campañas, voceros de Morena informaron que el candidato a gobernador de Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta Mier, creció en las preferencias electorales rumbo a las votaciones del 2 de junio, según una evaluación de la empresa Golden Companies, que mide la simpatía a nivel digital.

En conferencia de prensa, Leobardo Rodríguez Juárez y Edurne Ochoa, arremetieron que con este tipo de evaluación se demuestra que el oponente más cercano de Armenta, Eduardo Rivera Pérez de Mejor Rumbo por Puebla, “va en picada” y por eso lanzan ataques y recurren a estrategias como el “tinacogate”, en alusión al reparto de tinacos azules en colonias de la ciudad de Puebla desde el ayuntamiento.

De manera particular, Ochoa fustigó que la estrategia de campaña del abanderado del PRIANRD “está de cabeza”, al igual que la de su candidata presidencial Xóchitl Gálvez, y que prevalece “el desaseo”, “la opacidad” y “la omisión”.

“La campaña de Eduardo Rivera está al revés, está de cabeza, como la de Xóchitl Gálvez, que nos sacó la bandera de cabeza durante el debate, esta es la realidad de la campaña de Eduardo Rivera, el "tinacogate" y todo lo que está dentro en esa campaña del PAN está patas arriba, no tiene forma, no tiene estructura, no tiene apoyo, no tiene lo que se requiere para poder gobernar”, manifestó.

Ante ello, la vocera de Alejandro Armenta sugirió a la sociedad poblana prestar atención a los resultados de mediciones que arrojan una “percepción” de los candidatos, ya que uno de los criterios de la comunicación, es que “percepción es realidad”.

Los datos de Golden Companies

Durante la presentación de los datos de la empresa Golden Companies, Morena dio a conocer que el 48% de la percepción ciudadana da cuenta de que, si Eduardo Rivera Pérez, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD y PSI, llega al poder, “será un gobierno más corrupto”.

Mientras que el 48.8% de las escuchas digitales considera que hay corrupción en la campaña de los candidatos de Mejor Rumbo por Puebla, y la rechazan. “Ellos no están a favor de que se siga violando la veda electoral con el reparto de tinacos y que haya mal uso de los recursos públicos”, citó.

En contra parte, detalló que Alejandro Armenta de la coalición Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México, contabilizó 96 mil impactos positivos en redes sociales, con hashtags populares como son: “Armenta Gobernador”, “Por Amor a Puebla”, “Estamos Contigo”.