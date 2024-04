Tras el asesinato del empresario marmolero de Santo Tomás Chautla Teodoro Navarro, los candidatos del Movimiento Ciudadano Rodolfo Cortina, candidato del Distrito 20 local y vocero del partido y Martha Melgarejo Landa, candidata del distrito federal XII, exigieron seguridad a las autoridades locales y que se haga justicia por los crímenes cometidos en contra de ciudadanos.

Rodolfo Cortina afirmó que existe una creciente molestia social por la inseguridad y la impunidad que prevalece en el territorio poblano, por eso, refrendan el respeto y compromiso con la familia del señor Teodoro y también hacen presencia en Santo Tomás Chautla.

Fue la noche del miércoles cuando llevaron a cabo del pronunciamiento, acompañados de familiares y vecinos de esa demarcación auxiliar, debido al asesinato del líder marmolero Teodoro Navarro, quien fue presa de la violencia.

“En Puebla capital nos encontramos en una situación de vulnerabilidad y en un estado de ingobernabilidad, las instituciones, el gobierno estatal y municipal no han dotado de seguridad a las familias”, dijo el candidato local de Movimiento Ciudadano del distrito 20.

Agregó que, esta reunión es para que se identifique que existe mucha preocupación, “pero no estamos molestos, estamos preocupados, porque en esta región habita gente que se dedica a trabajar el campo y que tiene un modo honesto de vivir”.

Sin embargo, dijo que la violencia aqueja al municipio y al distrito 20 de la capital poblana, por eso, en representación del partido Movimiento Ciudadano, ofrecen sus respetos y apoyo a la familia, “porque los conocemos, sabemos de su trabajo y por eso exigimos que se bride seguridad a la sociedad poblana”-

En la Ciudad de Puebla, dijo el candidato a diputado local, todavía hay calles que no están pavimentadas, no hay alumbrado público y no hay servicios y eso permea en la inseguridad.

Al refrendan el respeto a la familia de don Teodoro Navarro, ratificó también el compromiso del partido Movimiento Ciudadano, de darle seguimiento al caso, desde lo legal, lo humano y lo familiar, para que la justicia llegue a ellos.

Por eso, como muestra de compromiso estrechó la mano de la viuda, para que se identifique que se comprometen para que se pueda resolver la situación y que la familia logre hacer justicia.

“Exigimos que las personas que ocasionaron este hecho delictivo tengan todo el peso de la ley, venimos para promover la paz, pero también traemos nuestro respeto a la familia y refrendamos el compromiso como vocero del partido Movimiento Ciudadano”.

Por su parte, la candidata a la diputación federal del distrito XII, Martha Melgarejo Landa, agregó que acompañan la pena que embarga a la familia Navarro, por la pérdida del padre de familia y esposo.

“Refrendamos el servicio a los ciudadanos y por tal motivo hago el compromiso en dar seguimiento a todo el proceso legal y lo que conlleve tanto legal como personal y emocional para la familia”.

Ante eso, señaló que, esto no se acaba aquí, no se queda aquí, “esto es compromiso de ciudadanos que se unen a la violencia que se presenta en nuestra ciudad, en el Estado y en el país”.

“Queremos que esto pare empezando con nuestras acciones y nuestros buenos pensamientos”.