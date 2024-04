Un laboratorio para la fabricación de medicamentos que no sean de patente, propuso el candidato a gobernador de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Alejandro Armenta Mier, para atender a pacientes con diabetes y cardiopatías, dos de las principales causas de muerte entre los poblanos.

Tras su encuentro con estudiantes de la Anáhuac, relató que recibió una iniciativa de jubilados del sector salud y de universidades, respecto a que es posible producir medicinas que remplacen a las que venden las farmacéuticas.

El abanderado de Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México explicó que se podría recurrir también a los laboratorios que ya tiene el sector salud, o bien crear un laboratorio especializado para este fin.

“Esto sería a través de los laboratorios que hay en Puebla, de las instituciones de salud, vamos a producir medicamentos libres de patente, que no sean una mercancía para enriquecer a unos cuantos, nosotros no lo vemos como 'business', sino para atender a la población”, comentó al presumir que en la "4T" no se pretende lucrar con el tema de la salud.

Visión del PAN sobre el agua es limitada

Una vez más, Alejandro Armenta habló del tema del agua para decir que la visión que tiene el Partido Acción Nacional (PAN) es limitada, ya que pretende reducirlo a la concesión de Agua de Puebla, cuando lo que Morena propone es instalar en Puebla un “plan hídrico”.

Aunque rehúso aclarar si es viable jurídica y económicamente revocar el contrato que el Congreso local aprobó a la empresa por 30 años, a propuesta del fallecido gobernador Rafael Moreno Valle.

En esa tónica, rechazó que "Sigamos Haciendo Historia" quiera politizar el asunto del agua y acusó que hay “cinismo” en la postura de la coalición "Mejor Rumbo por Puebla", que representa Eduardo Rivera Pérez.

“Ellos se centran en la privatización y nosotros lo vemos de manera integral (…) Es una justificación, ante la inminente realidad de que ellos privatizaron el agua, están politizando el tema sin importar el costo y sólo hay un concepto que puede explicar esta postura: cinismo”, citó.

De si él la va a echar abajo, en caso de ganar la elección del 2 de junio, respondió que “se puede revisar, pero hay que hacerlo jurídicamente con un análisis profundo”, tras ironizar que a él no le interesa hacer negocio como a los panistas que quizá algún día quieran cobrar hasta por el “aire”.

Finalmente, sobre la exoneración del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina a manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la posible violación a la veda electoral, respondió que si la pregunta era sobre el reparto de tinacos azules, para continuar después con la aclaración de que si de reuniones entre gobernadores morenistas se hablaba, son tan válidas como las que hacen los panistas.

“¿Sobre los tinacos azules? Los gobernantes tienen derecho de reunirse, o nada más los del PAN pueden reunirse. Y además con qué calidad moral pueden hablar si tienen un programa de tinacos azules repartiendo por todos lados. Con qué calidad moral pueden hablar del agua si la privatizaron. Con qué calidad moral pueden hablar de transparencia si pagamos el Museo Barroco ejemplo de dispendio y del saqueo en Puebla”, fueron sus palabras al pedirle su opinión sobre el caso del Gobierno de Puebla y su actuar en la elección.