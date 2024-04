“Lo dijo mi candidato Maynez, la alianza Mejor rumbo para Puebla esta aliada con la delincuencia organizada en la zona de Tecamachalco”, aseguró el aspirante a la gubernatura poblana por el partido Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez.

Durante un recorrido por el mercado Zapata, acompañado del candidato a la presidencia municipal de Puebla, Rafa Cañedo, además de candidatos a diputados federales y locales, dijo que, la gente no es tonta y sabe por quién votar, porque también saben quiénes nominan a candidatos ligados al huachicol.

"Todos los partidos políticos saben quiénes están metidos en el crimen organizado y saben que entregan candidaturas a esas personas que están entregados al crimen organizado, desde los gobiernos”.

Lo que sucede en el Estado de Puebla, durante el proceso electoral 2024, agregó, no es un secreto a voces, porque ahí está el tema, por eso, la autoridad que corresponde debe investigar, “porque nosotros no podemos hacer nada y cada partido político toma sus propias decisiones”.

Dijo además que, cada coalición decide sus alianzas, “nosotros como ven, la hacemos con la gente, estamos cercanos a la gente y caminamos con ellos”, pero en el caso de la coalición del PAN, PRI y PRD, son ellos los que deciden con quien aliarse.

Lo que no hará Movimiento Ciudadano durante el proceso electoral que está en marcha, es hacer campañas cómodas, de eventos masivos ni de estructuras, “vengo con la gente, con toda la gente que está en el mercado Zapata, donde hay muchos amigos de mi padre”, el exgobernador Melquiades Morales Flores.

Morales Martínez recordó que el huachicol en Puebla y en el resto del país, “no ha disminuido y aparte de todo, Andrés Manuel López Obrador dijo que la gasolina iba a costar 10 pesos y hoy cuesta 26.30, cuando dijo que no iba a haber gasolinazos”.

El gobierno federal no ha cumplido con lo que prometió, que era acabar con el huachicol, se están perdiendo miles de millones de pesos que podrían ser utilizados para otras cosas, pero hoy, en este gobierno solamente saben decir que tienen otros datos.

Sobre las investigaciones de la liga entre huachicoleros y la alianza Mejor rumbo para Puebla, dijo que personalmente “no soy juez y parte”, pero agregó que, lo que se ve no se juzga, porque ahí está.

“La gente de la zona sabe quiénes están ahí y quiénes no, entonces, nosotros no podemos decir si son o no son”, pero es una percepción que existe en la zona y las autoridades tienen que investigar, mientras yo me dedico a mi campaña”.

Por eso, insistió en que las autoridades de justicia tienen que investigar, pero la percepción social es que el huachicol está metido en las campañas políticas.

En su recorrido por el mercado Zapata, señaló que, ahí hay muchos amigos de su familia, de su padre, de sus tíos, además de muchos amigos de las colonias cercanas, por lo que aseguró “eso nos da fortaleza, por eso, hijo de tigre, Morales”.