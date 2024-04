El candidato a presidente municipal de la Ciudad de Puebla por Movimiento Ciudadano, Rafa Cañedo, aseguró que adentro de los mercados hay que hacer alianzas con los locatarios para acabar con problemas como la distribución de drogas, ellos son los que viven el problema de la venta de drogas, “ellos son los que saben dónde están”.

Además, dijo, "hay que apoyarlos con seguridad para los mercados, porque no la tienen, por eso, van a platicar con los locatarios y que ellos les hagan saber si verdaderamente el problema de venta y distribución de drogas existe y sí está en todos los mercados”.

Por eso, el tema de la distribución de drogas lo ha escuchado, pero no le consta, porque es el primer mercado al que viene durante la campaña electoral, pero encuentra que hay que dignificarlos y hacer que la gente llegue, “que la gente venga y que verdaderamente regresemos al consumo de productos locales”.

Dijo que, para zonas peligrosas como La Cuchilla, donde han tenido hasta asesinatos, el aspirante a alcalde de la capital del Estado de Puebla afirmó que, el común denominador es la seguridad, “vamos a cuidarlos y a protegerlos, vamos a darles seguridad”.

Dentro de sus propuestas, señaló que van a apoyarlos en seguridad, pero, además, los mercados hay que dignificarlos, porque no es solo seguridad, también hay que limpiarlos, hay que modernizarlos, hay que arreglar hasta los baños.

Rafa Cañedo dijo que los locatarios no tienen que aportar mucho para mejorar los mercados, “lo ideal sería que no, pero vamos a platicar y escucharlos para llegar a un punto medio, pero a mí me encantaría que no aportaran, pero no tenemos tantos policías, entonces hay que hacer una campaña de reclutamiento y tener más policías”.

Dentro de su equipo de regidores, dijo el candidato a edil capitalino, una de las regidoras tiene muy estudiando el tema porque es locataria dentro de los mercados y eso les va a ayudar mucho porque ella tiene la experiencia, por eso, se van a rodear de gente que sepa, que sean expertos.

Insistió en que la integrante de su equipo de regidores les va a ayudar mucho porque su causa son los mercados y conoce desde adentro las necesidades que tienen los locatarios y de los ciudadanos que acuden a los mercados.

Por eso, durante su administración, Rafa Cañedo espera que los mercados sean dignos, en paz, tranquilos y con productos locales para que la gente tenga la confianza de venir a comprar.

Sin embargo, reiteró en la necesidad de atender la falta de mantenimiento, de seguridad y de modernización porque están en condiciones inadecuadas, “hay que trabajar mucho en los mercados, hay que modernizarlos”.

La regidora de su equipo insistió el candidato, será la encargada de los mercados, porque ella es locataria, tienen 4 locales en diferentes mercados, incluido el de mariscos, “queremos que la gente regrese a los mercados, porque aquí venden los productos que se cosechan en Puebla”.