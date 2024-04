El candidato a gobernador de un "Mejor Rumbo para Puebla", Eduardo Rivera, llamó a su adversario, Alejandro Armenta, a aceptar los debates que se presenten porque existen en Puebla infinidad temas para discutir y presentar proyectos para solucionar.

Recordó que fue el propio abanderado oficialista quién lo retó en precampaña debatir en varias ocasiones en el zócalo de la Angelópolis.

Subrayó para que existan los debates entre los contendientes a ganar el proceso electoral del primer domingo de junio, debe de existir voluntad.

"Que Armenta acepte los debates que henos propuesto, si hay tanto que discutir y tantas problemáticas, le insisto a Armenta que acepte, más bien dicho, le insisto, Armenta a que acepte y le entre a todos los debates que él había manifestado; él fue durante la precampaña, el que dijo, yo el próximo domingo estaré en la plaza del zócalo para poder tener los debates que sean necesarios con Lalo Rivera".

Aclaró que Armenta es el que se ha echado para atrás: "Más bien dicho, el candidato Armenta, que conteste; hay que ir a debatir de manera civilizada, respetuosa, los proyectos, las propuestas, las ideas, las soluciones que urgen para el Estado de Puebla".

Desde Amozoc, insistió que un debate no va a ser suficiente para poder discutir toda la problemática que tiene el estado.

"Reiteró que es importante, que el candidato y los candidatos manifiesten públicamente su firme convicción de debatir ideas, propuestas y proyectos para mejorar la calidad de vida de los poblanos y las poblanas".

Advirtió que espera que Armenta dé a conocer su respuesta del por qué no quiere ir a otro debate más e insistió que un debate está autorizado por la autoridad electoral, pero no es suficiente.

"La voluntad de los candidatos, sí, voluntad de los candidatos, primero que haya la voluntad. Armenta tiene que ser muy claro, él había afirmado que estaría dispuesto a llevar la cantidad de debates que fuera necesario, fue él, el que en su momento hasta citó en la plaza del zócalo de la ciudad de Puebla para retarme a debatir. Bueno ya estamos en la campaña".

Precisó que su adversario electoral, es el único que puede responder, si tiene miedo a debatir en más de una ocasión

"Yo no soy irónico, ni tampoco lo estoy provocando, primero que conteste porque hay muchos temas, hay que debatir, ustedes creen que va a alcanzar un solo debate para escuchar las propuestas y los temas, desde educación, campo, infraestructura, medio ambiente; no se puede en un solo debate abordar todas las problemáticas del estado; reitero, Armenta contesta, si quieres un debate adicional más de manera civilizada, de manera respetuosa".

"Así como el primero lo va a organizar el INE, si no quieres Armenta, el INE no lo quiere organizar, pues lo pueda organizar otra institución, que lo puedan organizar los propios medios de comunicación, sería interesante que pudieras aceptar esa invitación que los propios medios puedan organizarlo porque lo importante es discutir quién tiene las mejores propuestas y la experiencia".

No viviría en Casa Puebla

Anuncio que, de ganar el proceso electoral de junio, no vivirá en Casa Puebla ni en una casa del gobierno del estado, pero sí vivirá en la suya, además, reiteró que será un gobernador itinerante, pero no de oficina ni de despachar en el CIS.

"La verdad lo que yo tengo pensado, es seguir viviendo en mi casa y lo que sí he dicho y también es importante mencionar que sería un gobernador itinerante. No seré un gobernador despachando en Casa Puebla o en la capital, tenemos un estado tan grande que no implica desde la movilidad estar en casa Puebla, el CIS, se requiere un gobernador 'chambeador', madrugador, así como me vieron trabajando en Puebla capital, esa misma dinámica la aplicaré cuando sea gobernador, seré un gobernador madrugador, un gobernador deportista, pero un gobernador que estaré visitando puntualmente con los secretarios a los transportistas a los ejidatarios a los cafeticultores, a los cañeros y a cada una de las regiones del estado".

Al referirse a mantener los "martes ciudadanos", indicó que lo valorará, ante la posibilidad de atender todo el estado.

"Yo quiero tener toda la cercanía de la gente y no descartaría los martes ciudadanos, pero con un esquema eficiente, pero a mí me gustaría atender las problemáticas de manera directa con la población y las autoridades, por ejemplo de atender de forma permanente temas de turistas, pues hay que haya coordinación con los pueblos mágicos de la Sierra Norte, pero también de la secretaria o secretario de turismo, pero también por ejemplo los propios turisteros de la región, los hoteleros, es una manera muy importante de trabajar como también lo dije en la presentación con los empresarios la misma comisión permanente que puse a nivel municipal, es la comisión permanente que con la que estaría trabajando a nivel estatal, con los rectores, empresarios medios de comunicación de los proyectos más importantes".

Insistió que será un gobernador de calle, en los municipios, en las regiones atendiendo de manera cercana a la gente, como podrían ser a través de mecanismos que pueden ser martes o jueves ciudadanos, pero, sobre todo, sentándolos a la mesa a trabajar y a crear las soluciones a los problemas que Puebla tiene.