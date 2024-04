Alejandro Armenta Mier, candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia, dijo que las encuestas lejos de ser un instrumento fehaciente para la medición de las preferencias electorales, puede ser un vil “autoengaño” para los candidatos.

Lo anterior, en respuesta a la afirmación de voceros de Mejor Rumbo por Puebla, respecto a que Eduardo Rivera creció en 4% en la carrera por la gubernatura.

En conferencia de medios, dijo que él es “riguroso” con los datos que consulta, ya que hay encuestas que están lejos de mostrar la realidad, las cuales calificó como “patito”.

“Ni modo que desde ahora digan que van a perder, porque van a perder. Yo soy riguroso, no me gusta engañarme, analizo, porque si yo me autoengaño con una encuesta, sería irracional. Pero si ellos quieren autoengañarse están en su derecho”, reviró en cuanto a una posible desventaja con su más cercano rival.

PRIAN culpable de inseguridad en zonas rojas del estado

Por otra parte, el abanderado de Morena-PT-PVEM, Panal y Fuerza por México recriminó una vez más que los gobiernos del PAN dejaron que la inseguridad incrementara en algunas zonas del estado, como el triángulo rojo, como consecuencia de tolerar delitos como el robo de combustible.

Ello, luego de que el gobierno del estado dio a conocer que se han presentado 39 solicitudes de protección para candidatos en lo que va del periodo de campañas.

“Los del PRIAN son culpables de que el triángulo verde se convirtiera en rojo; el gobierno se convirtió en el promotor del huachicoleo”, manifestó en torno al asesinato de Néstor Mora, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Olintla.