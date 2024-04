Desde el partido Morena en Puebla se deslindaron de Eukid Castañón, principal operador político del exgobernador Rafael Moreno Valle, aunque lo defendieron al asegurar que las denuncias de peculado y desvío de 568 millones de pesos que pesan en su contra no procederán.

Fue la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, quien opinó que antes de señalarlo como culpable de estos delitos, primero se debe esperar a que las autoridades lo investiguen.

Es más, la morenista puso en duda que la queja por peculado presentada por las dirigencias nacionales de PAN-PRI-PRD, tenga frutos.

“Hay que esperar a que las autoridades competentes saquen los resultados de estas denuncias, si es que proceden, porque dudo mucho que procedan también, entonces estaremos atentos”, declaró Romero Garci-Crespo.

De paso, el secretario general del partido guinda, Agustín Guerrero, aclaró que Eukid Castañón no es miembro de Morena y mucho menos milita en el partido lopezobradorista. “En esta etapa no se están dando afiliaciones al partido”, citó.

Aunado a ello, dijo que el candidato a la alcaldía de Puebla de Sigamos Haciendo Historia, José Chedraui, no ha comunicado a la dirigencia estatal sobre algún vínculo con Castañón, este último recluido en prisión por más de tres años a causa de delitos como falsedad de declaraciones, enriquecimiento ilícito y mal uso de recursos, y que fue liberado a finales de 2023.

“Hasta ahora no tenemos la información, de acuerdo a lo que nos han dado los candidatos, no tenemos ningún reporte de que esté operando para Morena; entonces, hay que preguntarles a los candidatos, pero hasta ahora no tenemos nada”, argumentó.