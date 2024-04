La vocera de Morena, Edurne Ochoa calificó a Eduardo Rivera, candidato a gobernador de Mejor Rumbo por Puebla, como "violentador" porque ha mantenido en su equipo a funcionarios con denuncias de acoso, como el extitular de Comunicación Social del ayuntamiento de Puebla, Fernando Cortés, además de Víctor Mayoral y Agustín Toquero.



Señaló que el panista incurrió en omisión al no actuar ante estos casos cuando fue alcalde, y señaló que en el 2023 se reportaron por lo menos 27 de violencia se género.



La también activista consideró que el abanderado de la alianza “Mejor Rumbo por Puebla" se maneja con un doble discurso, debido a que promete que que “va proteger a las mujeres”, pero en su momento no sancionó a colaboradores inmiscuidos en casos de abuso.



Aunque no presentó pruebas, Ochoa dijo que existen por lo menos dos casos más, incluido el de un doctor del DIF Municipal que hizo tocamientos a una paciente, y que habrían dado de baja, pero que ahora se sabe trabaja con los regidores del PAN.



En cuanto al segundo caso, comentó que se trata de una exservidora pública de la comuna que tuvo que “huir” al extranjero porque corría peligro, ya que era acosada al interior del gobierno de la capital.



De paso, reprochó que la ciudad de Puebla no es segura para las mujeres y que la inversión para temas de género fue de 8 millones de pesos en el tercer año de su trienio para combatir y erradicar la violencia contra las poblanas.