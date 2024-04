Los candidatos a las diputaciones federales de los distritos electorales de Puebla, acordaron no tener un solo debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), mientras ya se organiza el de abanderados al Senado.

Así lo reveló en rueda de prensa el consejero Gerardo Sánchez Yáñez, al señalar que ninguno de los candidatos a legisladores al Congreso de Puebla decidió debatir.

“Ningún candidato federal, no voy a decir quién no quiso debatir, pero el acuerdo entre ellos fue no debatamos, no debatamos, no debatamos”, dijo.

Por lo tanto, no se hará debate alguno para dichos candidatos, “si es importante subrayar que nosotros como INE, ofreció todo para que hubiera estos debates y es una decisión de los partidos no debatir, insisto, en el caso de las diputaciones federales”, dijo.

Sin embargo, dijo el consejero que aún existe la posibilidad de que algún distrito, donde ya se estaba trabajando al respecto, sí se logran convencer a los candidatos.

“Pero insisto, ayer el acuerdo ante el Consejo Local (del INE), fue no habrá debates”, sostuvo.

Debate al Senado

Detalló que los debates de los candidatos de las fórmulas al Senado de la República, serán el 8 y 15 de mayo, los que por cuestiones logísticas se tuvo que hacer un cambio de sede, por lo que se realizarán en la el edificio de la televisión estatal Sicom, luego de que se iban a celebrar en instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Explicó Sánchez Yáñez, que se aprobaron como moderadores a los conductores de radio, Carolina Gil, por la Fórmula Uno y Erik Becerra, por la Formula Dos.

Ambos debates serán a las siete de la noche, en dicha sede ubicada en la zona de Angelópolis, sobre la vía Atlixcáyotl, explicó.

Dijo que los debates son la finalidad de que la ciudadanía pueda conocer sus posturas, con lo cual el voto se emite de forma consciente e informada sobre los temas que importan a través del Senado.

El miércoles 8 de mayo se realizará el debate entre los candidatos de la primera fórmula al Senado de la República por Puebla: Ignacio Mier Velazco de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Néstor Camarillo Medina de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, y Sofía Araceli Pezzat de Movimiento Ciudadano.

Una semana después está programado el debate para las tres candidatas de la segunda fórmula a la Cámara Alta: Lizeth Sánchez García, Ana Teresa Aranda Orozco y Alida Díaz Balcázar, anunció en entrevista el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Gerardo Sánchez Yanes.