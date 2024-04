Después de acentuar que existe un empate técnico con el abanderado oficialista Alejandro Armenta Mier, el candidato de "Mejor Rumbo para Puebla", Eduardo Rivera Pérez, advirtió que se dará el voto de castigo a Morena el dos de junio, como confirman los voceros con su estrategia de descalificación a la amenaza de muerte a Mario Riestra Piña.

Recordó la existencia de descontento de la base morenista, no incluida en cargos pese a las promesas recibidas.

"Sí habrá voto de castigo por el maltrato, decepción de sus cuadros fundadores, creyeron que iban a ser tomados en cuenta”.

Priorizó que en las encuestas, tres de ellas, las que se acercaron a la realidad de los comicios en el Estado de México, lo ubican en empate técnico con el candidato oficialista, por este motivo son los ataques en su contra, pero afirmó que está listo para los embates y los insultos oficialistas lo enaltecen.

Además priorizó que siempre ha sido congruente y ha reconocido el trabajo conjunto en seguridad con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pero también, ha declarado que nunca recibió un solo centavo del gobierno estatal ni el Federal para construir obra pública ni para apoyar los programas sociales.

“Lo que he dicho no es incongruente, he declarado que no recibí apoyos económicos ni de la federación ni del estado para rescate de espacio públicos, calles, salud y turismo, ese tipo de situaciones hay que dejarlas claras. Yo siempre he sido congruente con mi forma de pensar y actuar".

Aclaró que siempre ha mencionando que, independientemente, del color partidista al que pertenece, puso primero el interés superior y el trabajar por la seguridad, "cosa que no hizo Barbosa y Claudia Rivera; se estaban dando a cubetazos y manguerazos”.

Caso riestra

Una parte del conjunto de voceros de Morena dijo esta mañana que las amenazas de muerte que recibió Mario Riestra Piña podrían ser un "montaje". Pero, nuevamente, aseguró que ese tipo de habladurías derivan porque ya saben que existe un empate técnico en el proceso electoral que se definirá el primer domingo de junio y por eso el oficialismo insiste en pasar por alto cualquier acto violento.

Rivera Pérez asegura que debe ser la Fiscalía General del Estado (FGE) la que investigue, califique y juzgue las amenazas de muerte que recibió Mario Riestra en San Francisco Totimehuacan.

“Ese tipo de aseveraciones (tu cabeza vale 15 mil pesos) no se pueden tomar a las ligera, se debe investigar u deslindar y no decir que es parte de un estrategia política, sino que tiene que ser la Fiscalía la que resuelva el caso”.

Armenta y sus debates

Reveló que su representante ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), Humberto Aguilar Coronado, propuso bolsas de tiempo y agilidad en el debate, aunque el oficialismo no quiso y la responsable del árbitro electoral, Blanca Yassahara Cruz García, dijo que los representantes de los candidatos habían aprobado el formato.

Recapituló que esta negativa es de llamar la atención, porque mientras los debates a presidente de la República y a gobernadores en distintos estados han promovido la agilidad y la interacción de las y los ciudadanos, únicamente el oficialismo Poblano se niega a permitir la participación ciudadana.

"Es ese Armenta el que amanece con formas de congruencia y otras no, muchas veces dijo que quería debates, ahora que no”.