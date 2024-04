Los voceros de Morena minimizaron la supuesta incorporación de morenistas el equipo de Mario Riestra, quienes piden "voto útil" a favor del panista y en contra del candidato de "Sigamos Haciendo Historia", José Chedraui Budib.

De paso, criticaron que trabajadores del ayuntamiento de Puebla sean obligados a realizar brigadas en cruceros de la ciudad, en favor de los candidatos de la alianza "Mejor Rumbo por Puebla", conformada por PAN-PRI- PRD y PSI.

Fue Gabriel Biestro Medinilla quien habló de personajes como Antonio Barrera Evangelista, Antonio Frausto y Pablo Bautista, quienes expresaron su apoyo hacia la oposición, y negó que sean liderazgos reconocidos por el partido lopezobradorista.

Por su parte, Leobardo Rodríguez Juárez pidió a los burócratas de la comuna capitalina acudir a las autoridades electorales para denunciar si sufren de hostigamiento para mantener sus puestos de trabajo, a cambio de salir a las calles a pedir el voto por los candidatos del PAN-PRI-PRD.

"A los trabajadores y trabajadoras no las culpo, tienen el temor fundado de perder su trabajo, se han acercado a mí para denunciar el tema del brigadeo, además de que les han pedido que cubran la estructura electoral del PAN-PRI-PRD-PSI, y por eso les he pedido que lo denuncien, y no solamente lo del ayuntamiento sino de los trabajadores de cualquier orden de gobierno, ya sea del estado o de la federación, porque este movimiento ha luchado para que esto no ocurra más, y por eso ya estamos analizando con el equipo jurídico qué se puede hacer", declaró.

Lo anterior al insistir en que la estratregia de la oposición se debe a que Chedraui tiene entre 25 y 14 puntos por arriba de Riestra, en las preferencias electorales.