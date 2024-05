En Tepeaca, la tierra del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier volvió a desmarcarse del ex morenovallista Eukid Castañón y también de Rosario Orozco Caballero, esposa del ex gobernador Miguel Barbosa, quien señaló que el ex operador de Rafael Moreno Valle violó medidas cautelares al asistir a reuniones políticas.

Para el morenista, la versión de la alianza opositora de Mejor Rumbo para Puebla respecto a que Castañón opera en Morena, se debe a que entraron en una fase de "psicosis" porque saben que "ya perdieron la elección" y necesitan armar "montajes" para ser vistos.

Dijo que se refiere como perdedores a los candidatos del PRIANRD con cariño y sin ánimo de ser arrogante y soberbio, y previó que la oposición lo culparía si hiciera erupción el volcán Popocatépetl o si cae una granizada en Puebla.

"Ellos ya perdieron la elección, se los digo con cariño, sin ningún afán de arrogancia, sin ningún afán de soberbia, ya perdieron la elección. Los poblanos ya decidieron, lo digo con mucho cariño, el triunfo de Morena y la Cuarta Transformación es irreversible", declaró tras encabezar un mitin en esta region.

Lo anterior, luego de que el portal Latinus difundió un audio atribuido a Castañón, ex colaborador del fallecido Rafael Moreno Valle, donde se le escucha decir que sí opera para los candidatos de Morena en Puebla.

A lo que Armenta respondió: "¿Yo qué tengo que ver con ese señor? Si el señor quiere estar con quien quiera, pues es su derecho, y sino quiere estar pues también. Yo tengo a mi equipo y ya lo presenté. Van a ver recurrentemente este tipo de plantemientos, de la desesperación que tienen, andan repartiendo tinacos por todos lados y hablan de elección de Estado, y se espantan, pero los poblanos ya decidieron".

De esta manera, el abanderado de Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México aseguró que el audio es falso, ya que Eukid no forma parte de su equipo de campaña, además de que precisó se usó el extracto de una conversación que él tuvo en el 2019.

"Esto es también un montaje de ellos, es que de verdad no hay comparación, yo los invito amigos de los medios a que analicen, están desesperados, ya están perdidos (...) Ellos son el PRIAN, son la corrupción, son el saqueo, son la deuda pública, son la privatización del agua, es una tragedia lo que vive Puebla, está muy descuidada la capital porque saquearon recursos para las campañas, es muestra de su desesperación. Para mí que digan lo que quieran", espetó.

De la versión de que el equipo de su rival Eduardo Rivera podría estar triangulando recursos desde España, opinó que la oposición se "debe aplicar" porque ya perdieron su dinero y la elección.

"Me da ternurita ver cómo nuestra competencia hace cosas", exclamó Armenta, al dar a conocer que recién recibió nuevas encuestas sobre el voto indeciso, las cuales favorecen a Morena, incluso en Puebla capital.

Previo a ser entrevistado, durante el acto proselitista, Alejandro Armenta hizo mención de su buena relación con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a quien atribuyó promover la unidad en Puebla.