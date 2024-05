La elección del 2024 se pone turbia y fea, reconoció el candidato a presidente municipal de la ciudad de Puebla por Movimiento Ciudadano, Rafael Cañedo, quien agregó que entre dimes y diretes ya no se sabe si los ataques están dirigidos o no.

No descartó que pueda ser mala suerte estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero también, si los candidatos ven que las cosas se ponen feas, es importante que refuercen su seguridad.

“Que se cuiden, pero es más importante cuidar a los ciudadanos, porque los candidatos van y vienen, pero los ciudadanos se quedan, por eso, siempre estaré a favor de los ciudadanos”.

Sin embargo, dijo, si un candidato siente que está en peligro también les ayuda reforzar su seguridad, pero mientras tanto que no lo hagan, porque esos policías, esa Guardia Nacional y esos recursos que se utilizan mejor que cuiden a los ciudadanos.

Lamentó que los políticos y partidos esta metidos en dimes y diretes, por eso, corresponde a la autoridad investigar y llegar al fondo del problema, para que ellos digan si fue real o no fue real.

“Los candidatos tenemos que ponernos del lado de la ley y lo que la ley diga, lo que las policías y las investigaciones concluyan”, sin embargo, reconoció que, le preocupa, no solo que haya sido en contra de Eduardo Rivera Pérez, sino de cualquier ciudadano, porque es preocupante la violencia que estamos viviendo todos los días, y eso es lo que hay que evitar.

La inseguridad, reconoció, no solo es en contra de los candidatos sino de los ciudadanos en general, porque si le pasa algo a un candidato es un escándalo, pero si le pasa a un vecino no pasa nada cuando todos tenemos que estar consternados no solo cuando es en contra de los candidatos sino de la sociedad en general.

En ese escenario, dijo Rafael Cañedo, no va a reforzar sus medidas de seguridad, “ando caminando como cualquier ciudadano, porque somos ciudadanos, pero por el momento no lo necesito”.

El llamado es para el Gobierno del Estado y a todas las autoridades en general, que hagan su trabajo de investigación y que lleguen al fondo del problema.