Candidatos a diputados federales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), se defendieron de los malos resultados en el Poder Legislativo, frente a estudiantes universitarios.

Luego de que se señalara que los diputados federales están reprobados en su desempeño, los candidatos al cargo se lavaron las manos y justificaron que tienen mucho trabajo.

Además de echar la culpa a los del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por la mala actuación legislativa.

Humberto Aguilar Coronado y Carolina Beauregard, junto con los abanderados Julián Rendón, Pily Morán, José Juan Espinosa, fueron invitados al encuentro “Hablemos por México” convocado por los estudiantes del comité Red de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), para promover una mayor participación cívica.

Con un auditorio a medio llenar, los integrantes del observatorio legislativo de la UPAEP, señalaron las carencias y mal trabajo con datos duros de los legisladores federales en la actual legislatura en la Cámara de Diputados, de la cual reprobaron con 4.2 de calificación de 10 puntos posibles.

La defensa y justificación

El primero en saltar, fue el candidato a reelegirse como legislador federal, Humberto Aguilar Coronado, quien como su apodo de “Tigre”, aseveró: “Me llama la atención que los diputados federales estamos reprobados ¿reprobados por quién, diría yo?”.

Indicó que los señalamientos son entendibles, más no justificables para todos o todas en la actual legislatura en la Cámara de Diputados a la que pertenece.

“Hay muchos que se suben a tribuna a leer algo que se prepararon, pero lo leen hasta con faltas de ortografía”, sostuvo

Explicó que además de legislar, un buen diputado debe ser un buen negociador, para sacar adelante las iniciativas.

Finalmente, reconoció que la legislatura actual le ha fallado a México, por una mayoría indolente por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), los que solamente legislan lo que les manda el ejecutivo.

Por su parte la diputada federal, Carolina Beauregard, quien busca la reelección, también defendió su actuar particular, al indicar que se han frenado iniciativas que dañarían a México.

“Desde que estudie ciencias políticas, la política no es un puesto sino una vocación, (…) lamento la numeraria que representa a los diputados, pero habemos distintos tipos de diputados”, dijo al sostener que en su caso, ha asistido a todas las sesiones, donde han detenido nocivas iniciativas al país.

“Contener las reformas toxicas del presidente y propuestas por Morena, habemos distintos tipos de diputados, mi papel es hacer lo mejor posible desde nuestras posibilidades, y digo posibilidades, al no tener mayoría simple”, añadió.

En tanto, al tomar la palabra Pily Morán, candidata al distrito 9, indicó que quiere ser legisladora porque urge un contrapeso en el Congreso, para defender las iniciativas que tanto se necesitan.

“En México las cosas no van bien, nos han fallado los diputados, actuaron como empleados del Presidente (Andrés Manuel López Obrador)”.

Recordó que en la actual administración federal hubo el desmantelamiento del sistema de salud, estancias infantiles, así como el registro en promedio de 10 feminicidios diarios y negocios quebrados por pandemia.

“Me duele México, por eso quiero ser el contrapeso para frenar la destrucción que hemos vivido y construir un futuro mejor”, añadió.

Al tomar el micrófono, el candidato Julián Rendón, aseveró que los datos presentados por la UPAEP, son de manera general.

De este modo, defendió a sus compañeros de coalición, de quienes dijo han hecho un excelente trabajo, en el caso de Humberto Aguilar y Carolina Beauregard.

“Pero la sociedad piensa que el desempeño es malo, que van a sentarse y levantar el dedo”, reconoció al recordar que el fue diputado 4 años y 8 meses, por lo que sabe que tienen mucho que hacer, pero la gente ve nada más la sesión y si no se ve lleno el recinto.

“Es muy amplio el trabajo, no nada más el día de sesión, se revisan iniciativas y legislan, por eso el trabajo no es muy bien visto”, sostuvo.

Finalmente, el candidato José Juan Espinosa, al tomar la palabra, recordó que ha sido en tres ocasiones diputado local y alcalde de San Pedro Cholula, además de que hace seis años votó por López Obrador.

“En estos seis años el país se está desdibujando, vemos como el poder se ha desdibujado para que iniciativas pasen son que se cambie una sola coma”, dijo.

“La realidad ha traído como consecuencia el análisis de la Upaep”, dijo al sostener que sus compañeros de campaña, Carolina Beauregard y Humberto Aguilar, han dado la pelea, por lo que los calificó como “diputados de contención”.

“No se ha podido legislar, porque no se respeta el contrapeso para que el Ejecutivo no se exceda. (…) No quiero ser parte del problema, estoy arrepentido de haber apoyado a un movimiento esperanzador”, culminó.

Datos Duros Upaep

27 por ciento de los diputados locales asisten a todas las sesiones

22 por ciento de diputados participan en todas las votaciones

80 por ciento de iniciativas nunca son discutidas

En un cuarto del tiempo aprueban iniciativas mandadas por el Ejecutivo

81 por ciento de iniciativas, que llegan del Ejecutivo son aprobadas

6 por ciento de iniciativas de legisladores son aprobados

Los temas importantes para poblanos no se discuten en el Congreso

Federales han sido reprobados 4.6 en su desempeño.

2.3 en confianza.

83 de cada 100 mexicanos no se sienten representados