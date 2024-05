A 15 días del cierre de campaña, Alejandro Armenta Mier, candidato a gobernador de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", aseguró que en el ánimo de la gente él ya ganó la elección y que ahora Morena y sus aliados se preparan para cuidar el voto en las casillas

“Los poblanos ya decidieron, lo digo con humildad, con respeto, nosotros ya ganamos en el ánimo de los poblanos, pero ahora vamos a cuidar los votos en las casillas”, expresó.

Tras su participación en un foro para hablar del campo, el político comentó que viene la etapa en la que se dedicará a abundar sobre su plan de trabajo para la gubernatura y a recorrer más municipios del estado.

Pero también habló de la movilización de la marea rosa convocada en apoyo a la candidata presidencial de "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez, y dijo que la presencia de Eduardo Rivera y Mario Riestra, confirma que en la oposición poblana “están inquietos”.

Además, opinó que si los candidatos panistas aparecen en esta marcha convocada para el 19 de mayo, entonces tendría que llamarse la marcha de PRI o del PRIAN, y no ciudadana. “Ellos son priistas, bueno ya no sé, porque les da pena decir que son del PRI”.

A pesar de ello, Armenta Mier, quien hasta 2017 militó en el PRI, se pronunció por el respeto a la libertad de expresión y la libertad de tránsito consagradas en la Constitución, mismos que a su parecer ha defendido la 4T.

“Somos respetuosos de las libertades, y deseamos que cualquier muestra de expresión libre se conduzca bajo los canales de la tolerancia, del respeto y de privilegiar el cuidado de los demás”, comentó.

Aconseja a los ciudadanos tomar lo que les regala el PRIAN

De paso, aconsejó a los ciudadanos tomar lo que desde la alianza del PRIANPRD les ofrezcan, como despensas y tinacos, pero al final votar por Morena en las urnas.

“Como dijo el presidente Andrés Manuel (López Obrador) si llegan y te quieren comprar con fríjol con gorgojo, marranitos, cochinos o lo que sea, toma lo que te dan, pero vota por Morena, aunque es una ofensa creer que por una despensa van a cambiar su voto, es una ofensa a la inteligencia de las personas”, manifestó.

Habrá más de mil 500 mdp al año para el campo

Teniendo como escenario el Lienzo Charro, Alejandro Armenta abundó sobre su plan de trabajo para el campo, en caso de llegar al gobierno de Puebla. Una inversión anual superior a 1 mil 500 millones de pesos y el fortalecimiento de la cadena productiva para que Puebla sea el primer proveedor de productos agropecuarios con valor agregado del país y a nivel internacional, figuran entre sus propuestas.

Explicó que ha tenido acercamientos con los embajadores de Canadá, Estados Unidos, China y de Europa, con quienes habló respecto a la actual demanda de alimentos, que es de 7 mil millones de consumidores en el mundo, y que para el 2050 subirá a 9 mil millones de personas que necesitan ser alimentadas, razón por la que existe oportunidad para que Puebla se coloque como exportador debido a su riqueza en distintas cosechas, desde limón, sábila y mezcal.

También reiteró que tiene la idea de suministrar productos en todas las estaciones que tenga el Tren Interoceánico, para que se conozcan los productos de las distintas regiones del estado y para que los productores ganen más por sus cosechas.

“Vamos por la soberanía alimentaria. El presidente de México trabajó por la soberanía energética y ahora con Claudia Sheinbaum vamos por la soberanía petroquímica y litioquímica”, refirió al recalcar que otro de las acciones que pondría en marcha en Puebla sería la construcción de la primera fábrica de paneles solares, a fin de reducir el costo en el consumo de energía eléctrica.

Finalmente, el senador con licencia mencionó que planea crear la Policía Forestal para la vigilancia de los bosques, al igual que explorar el uso del cáñamo para reducir la tala de árboles para la producción de papel.