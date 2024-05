Con tantos pleitos que se traen las dos coaliciones que participan en el proceso electoral que culmina con las votaciones del 2 de junio, deberían abonar a la reconciliación del país, porque hasta dentro de las familias existen posturas políticas irreconciliables, reconoció Fernando Morales Martínez, candidato a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano.

Por eso, el aspirante a titular del poder ejecutivo estatal aceptó la propuesta de Coparmex de realizar un segundo debate, pero que los candidatos lleven a los demás aspirantes a las diputaciones locales y federales, que la sociedad los escudriñe, porque "el 80 por ciento de los nuestros son menores de 30 años y vienen de una causa”, de la lucha social.

Hay que trabajar por un proyecto de Estado y de país, dijo, y entender que las dos alianzas no han funcionado y no nos llevan a ningún lugar, por eso, los electores deben analizar los perfiles y verán que el partido naranja trae personajes nuevos, lo que no pueden decir ni el PRIAN ni Morena.

Por eso, el aspirante a gobernar Puebla dijo que, entre los candidatos de Movimiento Ciudadano a diferentes cargos de elección popular, hay personas jóvenes que los otros partidos políticos y coaliciones de partido no tienen, “eso no lo pueden decir ni el PRIAN ni Morena”.

Morales Martínez, dijo que los aspirantes a cargos de elección popular del partido naranja han sorprendido como candidatos, porque son personajes que vienen del activismo, de la lucha social y del trabajo con agrupaciones, “no han hecho política y no han tenido cargo público”.

Además, reveló el candidato a gobernador del Estado de Puebla, mientras que los aspirantes de MC caminan los distritos y colonias, los de las coaliciones de partidos políticos, hacen sus campañas con gastos excesivos de recursos.

De la alianza Mejor rumbo para Puebla, dijo Fer Morales, dicen que quieren acabar con la inseguridad cuando tienen candidatos ligados al crimen organizado, por eso, sus promesas de campaña parecen simples discursos que no podrán cumplir.

Además, de las candidaturas que se asignaron en el presente proceso electoral, aseveró el candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, hicieron un tema familiar, “hasta postularon a viudas”, primos, parejas, hermanos, amigos y amigas, pero ahora, los candidatos dicen que ellos no fueron.

En la vida en general y en la política hay que tener calidad moral para poder decir la verdad y ellos no la tienen, por eso, se escudan en decir que en MC somos esquiroles de morena, “no somos esquiroles, lo cierto es que las dos alianzas tienen muchas coincidencias, son de familia”.

Por eso lamentó la perversa narrativa del PRIAN al asegurar que son esquiroles, por lo que, lamentó que en lugar de preocuparse por debatir qué quieren para Puebla, "lo hacen por ver quién quieren que gane”.