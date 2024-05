Dentro de un proceso electoral, los ciudadanos y el gobierno son los que tienen que conformar la verdadera coalición, no la que integran puros partidos políticos que dejan a los poblanos en segundo lugar, aseguró el candidato a presidente municipal de la ciudad de Puebla por Movimiento Ciudadano, Rafael Cañedo.

Y lo que se deben asegurar, dijo, es poner siempre al ciudadano al centro, porque son los que tienen las demandas de atención de servicios y obras públicas, por eso, “en mi campaña, de lo que ellos platicaron integramos el plan de gobierno, que es real y no fantasioso ni de ocurrencias”.

Dijo que, para el cierre de campaña de Movimiento Ciudadano que será el martes 28 de mayo en el salón Trópico, vienen el grupo Ensamble, Alto Voltaje, los de Aquino, Los Teles, Grupo Fragancia, Aarón y su grupo Ilusión y Jorge Domínguez, de manera solidaria.

Además, dijo van a acudir la presidenta del partido y los demás candidatos del partido naranja, sin embargo, con el tema de Nuevo León se complicó la visita del candidato a la presidencia de la república, Jorge Álvarez Maynez.

En rueda de prensa, dijo que, mientras los otros candidatos hablan de pobreza y hasta pobreza extrema, una situación que no está alejada de las zonas urbanas, donde no tienen servicios, casas que no tiene piso, nosotros hablamos con la gente y con ellos priorizamos sus necesidades.

Lo cierto, dijo el candidato a alcalde de la capital poblana, es que existe un tremendo abandono en las 17 Juntas Auxiliares, además, es urgente generar la atención a toda la periferia.

“Hay que atacar todos los frentes, no uno nada más, porque todas las zonas de la ciudad de Puebla tienen necesidades diferentes”.

Lo que observa en la presente contienda electoral, dijo Rafael Cañedo, es que los gobernantes hablan de gobernar con igualdad, pero no es así, porque todos tienen diferentes necesidades, por eso, insistió en que hay que dar a cada uno lo que necesita.

La propuesta que tiene su planilla por el gobierno municipal de Puebla es que se debe gobernar con equidad y olvidarse del reparto de las despensas y de los tinacos azules.

Recordó ante eso que, el uso de recursos públicos para obtener el voto es violatorio de la ley, por eso, sobre el tema tienen una denuncia en cursos, que se presentó hace unos 10 días y esperan respuesta de la autoridad electoral poblana.

“Es una falta de respeto absoluto a los ciudadanos das un tinaco azul a cambio de un voto, eso no satisface sus necesidades reales”, por lo que, eso tienen que parar y que las denuncias lleguen a las últimas consecuencias

No se puede comprar el voto de los ciudadanos con el dinero de todos los ciudadanos, apunto el candidato a presidente municipal por Movimiento Ciudadano, “cuando lo que deben hacer es una buena labor, resolver los problemas, porque hacerlo es una falta de respeto a los ciudadanos”.