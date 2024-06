Después de reconocer su derrota electoral, Eduardo Rivera Pérez, reveló que se comunicó e intercambió mensajes por WhatsApp, con el gobernador electo Alejandro Armenta Mier.

"Hoy con humildad y con responsabilidad, reconozco que los resultados de la elección no me favorecen. En democracia, siempre lo he dicho, los demócratas depositarnos permanentemente la confianza en las y los ciudadanos. Los demócratas aceptamos la respuesta popular y aceptamos el mandato de las personas".

Además, advirtió que se reunirá con Armenta Mier para charlar sobre proyectos y programas para mejorar la calidad de vida de las y los poblanos.

Subrayó que como demócrata mantiene sus valores defendiendo sus convicciones y perspectiva de la vida.

Aclaró que esta fue una contienda única porque todas y todos los candidatos de un Mejor Rumbo para Puebla, y Fuerza y Corazón por México, enfrentaron una serie de adversidades, amenazas, violencia e inequidad.

Ejemplificó que esa inequidad la vivieron cob las precampañas anticipadas, la intervención del gobierno, la coacción y un sin número de irregularidades en los órganos electorales.

"También en la construcción de las reglas de la elección, aún hay cosas importantes por mejorar, pese a ello no bajamos la guardia ni al final".

Pero, deseó mucho éxito, también, al próximo gobernador Alejandro Armenta Mier por el bien de Puebla.

Confío que la responsabilidad, la honestidad y la eficiencia se conviertan en los banderas de su gobierno.

Rivera Pérez espera que el siguiente gobernador privilegié la unidad de las y los poblanos.

Advirtió que Puebla tiene desafíos por delante para resolver la inseguridad, la salud, en educación y el desarrollo económico.

"Es momento de trabajar de la mano con todas las fuerzas políticas y la sociedad civil para encontrar soluciones efectivas a largo plazo para el bienestar de las familias poblanas. Es fundamental que fomentamos la participación ciudadana, primero vamos a ver la transferencia y el seguimiento de las acciones del gobierno porque son a través del diálogo y el trabajo conjunto, comi podremos construir un estado más equitativo, más solidario y un mejor desarrollado en cada municipio de la Sierra, Sierra Negra, en La Mixteca, el sur y el centro".

Espera que existan las oportunidades para crecer y para desarrollar el talento de todas y todos para vivir mejor.

Mario Riestra no nombra a Chedraui

Mario Riestra aceptó la derrota ante su adversario electoral, pero nunca nombró por su nombre a José Chedraui.

Pero, sí le deseo éxito en su trabajo y dijo estar dispuesto a sentarse a dialogar sobre los proyectos, cómo lo hará Eduardo Rivera con Alejandro Armenta Mier.