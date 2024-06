Al recibir la constancia de mayoría como presidente municipal electo de Puebla, José Chedraui Budib ofreció reconciliar a la ciudad, fortalecer la seguridad y formar un gabinete con gente capaz y no por “cuotas políticas”.

“A partir de hoy es Puebla, se acabaron todos los colores y las competencias, vamos por Puebla, vamos a favor de Puebla, nos tiene que ir bien a todos”, advirtió ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado (IEE).

Al grito de ¡presidente! ¡presidente!, Chedraui Budib, quien fuera candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena, PT, PVEM, Panal y Fuerza por México, emitió su primer mensaje como alcalde después de que este viernes en sesión pública el IEE validó los resultados de los comicios del 2 de junio pasado y declaró su elegibilidad.

El morenista agradeció a todo su equipo y familia por el trabajo realizado y su apoyo, así como al virtual ganador de la gubernatura, Alejandro Armenta Mier, y a los poblanos que votaron por él.

Proyectos de Eduardo Rivera que sirvan, se quedan

En entrevista, Chedraui dijo que las obras y proyectos de su antecesor Eduardo Rivera Pérez serán retomados, “si están bien hechos”.

Incluso, señaló que si le heredan obras inconclusas, él las terminará por “el bien de Puebla”, aunque consideró que no sería correcto que le dejen pendientes, ya que el gobierno saliente del PAN exhibiría su “falta de capacidad”.

“Todo lo que esté bien hecho lo vamos a seguir haciendo, sin distingo de colores, vamos a continuar; lo que sea para el bienestar de Puebla, podría ser retomado. Si dejaron obras inconclusas, espero que no, eso no está bien, no se vale, eso habla de la falta de capacidad de hacer las cosas, pero si existen daremos trámite para ver de qué manera se pueden terminar”, indicó.

En cuanto a la conformación de su gabinete, dijo que incorporará a gente capaz, eficiente y “no inexperta”, porque quiere dar resultados rápido y esto sólo será posible si se rodea de colaboradores hábiles. Eso sí, dijo que para la selección de sus futuros secretarios consultará al virtual gobernador Alejandro Armenta Mier.

“Todo el equipo será capaz, no hay cuotas políticas, por supuesto que los perfiles que se elijan vamos a compartirlos con el gobernador Alejandro Armenta, pero no hay cuotas políticas”, señaló.

Hasta ahora comentó no ha integrado a su equipo de transición, pero es cuestión de horas para que dé a conocer sus nombres, además de que relató ya tuvo comunicación con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y un primer encuentro con el alcalde Adán Domínguez Sánchez.

Investigación por atentado a casa de campaña sigue adelante

Por otra parte, José Chedraui comentó que la investigación por el atentado a su casa de campaña en la colonia La Noria, con bombas molotov, sigue su curso y esperará a que se finquen responsabilidades, luego de que se puso en riesgo la vida de personas.

“La investigación sigue, nosotros le estamos dando seguimiento y esperaremos los tiempos, una cosa es lo que puedas decir en redes sociales y otra más importante es que afectaron la vida de las personas”, refirió.

Justo sobre el tema de la seguridad, prometió asumir el problema desde el 15 de octubre y comenzará con la instalación de los 17 centros de reacción inmediata en juntas auxiliares de la capital.

“Vamos a trabajar de la mano de Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, y de las autoridades federales”, dijo al recalcar que la elección ya terminó y ahora buscará dar resultados, para lo cual pidió el apoyo de la sociedad.

“Esta competencia ya se terminó, ya hay ganadores y yo invitaría a todas las voces a que se sumen, porque hoy en día se necesita sumar voces, la competencia ya terminó, yo gobernaré para todos (…) Siempre con metas a corto, mediano y largo plazo”, concluyó.

Este viernes también recibieron constancia de mayoría los integrantes de la planilla de José Chedraui: