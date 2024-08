Luego de que el Diario Deportivo “Grada” diera a conocer una serie de irregularidades por parte de la ex titular del Instituto Poblano del Deporte (INPODE), durante la dirección de Yadira Lira Navarro, el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, advirtió que no habrá persecución en contra de los ex funcionarios, pero tampoco se va a permitir la impunidad.

Durante su conferencia de prensa de los lunes, en la que reiteró que habrá una Secretaría del Deporte en la estructura orgánica de su administración, al hablar del tema, señaló que tiene que ver con la corrupción, “la posible corrupción” ya que está el principio de la presunción de inocencia y el debido proceso.

Indicó que en el deporte, o cualquier otra área su posición como gobernador electo es “ni persecución ni impunidad, nosotros no vamos a perseguir a nadie porque no somos instancia, pero tampoco se va a solapar la impunidad”

“Quien ejerce una responsabilidad pública, debe conocer la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos y todos los marcos normativos; El desconocimiento de la ley, no te libera de responsabilidades”.

Señaló que incluso el ciudadano en pleno uso de sus derechos, debe conocer la ley para no cometer violaciones a la misma, y más cuando se es servidor público que ejerce una responsabilidad.

Reiteró que el concepto en todos los temas que surjan hasta que rindan protesta, se rige bjo los dos elementos señalados, “Ni impunidad, ni persecución”.

La investigación

La investigación realizada por “Grada” señala que se desviaron casi 7 millones de pesos para simular compras de uniformes y equipamiento que en realidad fueron reciclados de años anteriores para los Juegos Nacionales CONADE y Juegos Paranacionales CONADE, previamente conocidos como Olimpiada Nacional.