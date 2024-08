A una semana de la publicación de la convocatoria del Partido Acción Nacional (PAN) para contender por la dirigencia nacional, Eduardo Rivera Pérez se baja del tren, después de justificar la premura del tiempo para recorrer el país, además dijo que en Puebla se necesita a alguien que una a los panistas y defendió a la presidenta estatal, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández.

Después de perder el proceso electoral en el que buscaba la gubernatura de Puebla, aseguró que iba por la dirigencia nacional del blanquiazul.

Al finalizar la inauguración de la planta de tratamiento de residuos sólidos FIRSU, justificó que el tiempo no es adecuado para recolectar las firmas y recorrer en un mes el país para arribar a la presidencia nacional panista.

Pero, dijo ser un conocedor de la política nacional y de su partido Acción Nacional y dijo que también que cuenta con los atributos para dirigir al blanquiazul.

"La convocatoria que está por salir del comité ejecutivo nacional en próximas fechas para renovar la drigencia nacional saldrá la próxima semana, sin embargo, conozco la realidad de la política nacional y mi partido, y es que no quiera participar o que no me interese, o es que no tenga los atributos para ser en su caso un candidato en este proceso tan importante, sino una decisión de tal relevancia implica, pues, tomarla con tiempo, recorrer el país requiere mucho tiempo y el proceso realmente es muy corto".

Dijo que después de la elección de su nuevo líder nacional, se publicará la convocatoria estatal, tomará la decisión de participar o abstenerse de acuerdos a las condiciones que existan.

Semanas atrás, Rivera Pérez, cuando el alcalde Adán Domínguez Sánchez dio un informe de sus actividades a sus correligionarios, declaró que estaba puesto para contender por la dirigencia estatal.

Acentuó que todos los que han levantado la mano están en su derecho y el PAN da la libertad, aclarando que en estos momentos su parito necesita unión.

Sobre si Rafael Micalco y Mundo Tlatehui Percino, son in buen perfil para tomar las riendas del PAN, refrendo que todos están en su derecho de apuntarse, pero a través de un proyecto de unidad.

"Yo creo que todos tienen derecho a levantar la mano; ante todo está la libertad y el respeto a la dignidad humana, pero todos (necesitan) construir la unidad, el tener una autocrítica propositiva, objetiva y que haya diálogo y una definición de tipo de dirigencia que se quiera construir".

Bajo ese panorama, tanto Edmundo Tlatehui, Rafael Micalco y Mónica Rodríguez, han criticado a su presidenta por no promover la unidad, pero sí la división panista.

Pero Eduardo Rivera Pérez defendió Augusta Valentina Díaz Rivera Hernández, una vez más.

"No he dicho que haya un partido de destruido, yo lo que dicho, es que se requiere construir un partido con esas características de unidad, unión y (...) no hay que sobreponerse a las derrotas".