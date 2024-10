Dentro del Partido Acción Nacional (PAN) el proceso de selección de su dirigencia estatal se conduce con opacidad manipulación, falta de equidad e igualdad de condiciones para contender, aseveró el expresidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino.

En rueda de prensa, indicó que con esas acciones antidemocráticas van en el camino nuevamente a que la sociedad los castigue en las urnas, como pasó el 2 de junio al perder las elecciones en caso todo el estado y el país.

De este modo, el exedil indicó que sin la participación de la militancia, no será posible la reconstrucción del partido, por lo que anunció su postulación como candidato a la dirigencia estatal panista en Puebla.

Indicó que en la reciente visita a San Andrés Cholula del candidato a la dirigencia nacional Jorge Romero, ni siquiera fue invitado, lo que le generó mucha molestia.

Denunció que la dirigencia estatal del PAN, no lo consideró en la organización de la visita de Jorge Romero, pese a que la reunión fue en su municipio, San Andrés Cholula, convertido en un bastión panista, el más importante que ganaron.

“Es un ejemplo de la exclusión que pretenden hacer algunos grupos que están al frente y que finalmente no sé si les incomoda mi presencia o tienen algún problema con el que yo pueda participar, lo que sí me molestó es que fuera en San Andrés y no se me considerara en la organización, siendo que el evento estaba en mi casa aquí en Cholula, por eso no asistí”, dijo.

“Con que cara exigimos transparencia, equidad e igualdad de condiciones al competir por un cargo público, si dentro del PAN no hay igualdad de condiciones para contender”, sostuvo.

“De seguir por el camino de la manipulación, la falta de democracia interna, la sociedad nos seguirá castigando como lo hizo el 2 de junio en casi todo el país (…) el PAN profundizará su crisis y la sociedad terminará por abandonarnos”, sostuvo.

Por lo tanto, dijo que la dirigencia estatal está a tiempo de corregir la situación y mostrar a la militancia y electores que aún confían en el PAN que existe voluntad.

En la conferencia de medios, anunció una gira por todo el estado en busca del apoyo de la militancia para ser el próximo dirigente estatal, sostuvo el exmunícipe.