El Almuerzo

Con hambre se presentó

al programa del almuerzo

y de celos se llenó

al mirar tremendo cuerpo

de Leidy la conductora

¡Que le pidió su deceso!

Con lo bellas que ya somos

nadie nos diría que no

nuestra cartera de clientes

aumentaría al por mayor

para tener los recursos

¡Y así luzcamos mejor!

Don Fernando Maldonado

la mirada me clavó

y que sin tener las curvas

que a Salazar se le vio

don Fernando de volada

¡A su casa me invitó!

Enrique llegó corriendo

la llanta se le ponchó

por todo su buen trabajo

que don Adán les dejó

pidiendo servicio al Uber

¡Que en escoba le llegó!

A Leidy, Enrique

y con Fernando

la calaca los marcó

tomándole las medidas

qué con hambre se quedó

no dieron ni un vaso de agua

¡Por lo cual se los llevó!

Alejandro Armenta

Visitando las ofrendas

se encontró a un amigo

a quien buscó ya hace rato

y de programas le preguntó.

Ya que usted se ha pronunciado

Gobernador de Migrantes

se lo pido desde el cielo

que haga algo relevante

y quien aplique programas

no sean unos traficantes.

Mercenarios de programas

sin tener un mediador

directo con su persona

que conoce su dolor

que a través de su gobierno

¡Sea el migrante soñador!

No hay secretos bajo el sol

y todo sale a la luz

pues tengo un buen informante

que es el sr. don Jesús

es el mejor periodista

que ya todo compartió.

A Passaic en Casa Puebla

la gente nunca llegó

y a sus representantes

la comunidad los bateó

y empresarios de Los Ángeles

plantados me los dejó.

Estoy tan pendiente de todo

como la muerte que soy

que ya escogí las personas

que usted comisionó

para ofrecerles una misa

¡Y así alcancen el perdón!

Nacho Mier

La calaca recibió

quejas de varios partidos

acusando a Nacho Mier

que generó mucho ruido

en precampaña señores

¡Vendiendo hasta mi vestido!

Y quizó corroborar

todo lo sucedido

recorriendo así el estado

que lo vio todo tupido

de propaganda y de fotos

del cliente ya requerido.

Se puso a documentar

de todos los contenidos

que rebasaron los gastos

por todos bien conocidos,

por eso lo condenaron

para que no fuera el elegido.

Le vendió su alma al diablo

que no ha sido nuestro amigo

hicimos pacto en campaña

para no estar divididos

y pedirle a la morena

que entregará a nuestro amigo.

Muchos de los allegados

se encuentran muy afligidos

preguntándole a don Nacho

cómo pagar lo debido.

Como don Fernando Manzanilla

¡Ya está en huesos nuestro

amigo!

Así Nacho se olvidó

de los supuestos amigos

que se quedaron con deudas

pelando sólo el colmillo.

La calaca les dió paz

¡Ya los tenía bien medidos!

Fernando Valenzuela (Q.E.P.D.)

El béisbol de las grandes ligas

y la afición mexicana

nos encontramos de luto

y el cura con su sotana

nos llamará a despedir

¿Quién embrujó las ligas

americanas?

Su número fue el 34

de apellido Valenzuela

con los Dodgers de Los Ángeles

con don Jaime de tutela

siendo el novato del año

aunque muchos no creyeran.

Ganó una serie mundial

como pitcher destacado

en un clásico otoñal

cumplió su sueño dorado

más la muerte lo llamó

¡Fernando se ha adelantado!

Un joven de cuna humilde

que llegó a las grandes ligas

procedente de Sonora

se lo llevó nuestra amiga

en el clásico otoñal

Se le terminó la vida.

La calaca dio un mensaje

no se afanen hijos míos

que seguro don Fernando

inyectará muchos bríos

a su equipo favorito

ganando este desafío.

Yankees y Dodgers se juegan

otra vez el campeonato

y tendrán como abridor

a Fernando el gran novato

rezándole a la calaca

que cumpla con su contrato.

Los Dodgers con todo honor

le ofrecieron la victoria.

El espíritu de Fernando

los cubrirá de su gloria

su número es inmortal

¡El triunfo fue en su memoria!

Ciro Gómez Leyva

A don Ciro Gómez Leyva

le mandé la invitación

de tenerlo en mi regazo

sufriendo gran decepción

de rechazar el hogar

¡No tenía calefacción!

Con sigilo y con dulzura

le abordé en la camioneta

le hice cambios con mis luces

más no miró mi silueta

que sólo huesos tenía

¡Es por la bendita dieta!

Te suplico amigo Ciro

que pienses con la cabeza

ya investigué el atentado.

No fue Obrador ni Teresa

fue una banda de Tepito

que me pidió tu cabeza.

Don Ciro el cobro de piso

ya se da por todos lados

y toda la población

ya vive muy asustada.

Si trabajas para mí

aumentaré tu salario.

Ciro Gómez aceptó

trabajar con la calaca.

La angustia se le pasó

yéndose con la muchacha

que su chayote le dió

¡Ya dejará de dar lata!

Claudia Sheinbaum

Con flores de cempasúchil

y con el bastón de mando

llegó hasta La Mañanera

como cualquier ser humano

la calaca periodista

a entrevistar a Sheinbaum.

La huesuda en sus adentros

las ideas las concretó

para preguntar a Claudia

cómo fue que se coló

en las encuestas tomadas.

En la primera Mañanera

la muerte le soltó

tendremos presidenta

y las dos siendo mujeres

dudo mucho que me mienta.

Le pregunto aquí en confianza

¿Entregará buenas cuentas?

Sus huesitos cotizados

ya los estoy requiriendo

por primera vez en México

los huesos me están pidiendo

de una mujer presidenta

por lo que la estoy midiendo.

Como mujeres que somos

voy hacer una excepción

usted nada de a muertita

y le digo a la nación

que ya su cuerpo descansa

¡Junto con el de Obrador!

Pepe Chedraui

Dos catrinas ya custodian

la entrada de la alcaldía

que yo he estado vigilando

de tarde, noche y día

para preguntar a don Pepe

¿Si encontró a los que debían?

Te miro muy angustiado

y sin ningún presupuesto.

Ya pediste a diputados

-lo pediste con respetoque

te aprueben una lana

para dar solución a esto.

Para darle la bienvenida

con fervor le prepararon

una deliciosa bebida

que provoque el sueño eterno.

Ya te contraté chofer

para conducir tu auto

es un poco chaparrito,

no me gusta que manejes

hay baches en el asfalto.

En las ofrendas pusieron

millones de peticiones

de que arreglaran las calles

y limpiarán los panteones.

En el sepelio se vieron

¡Gran número de gorrones!

Anatere Aranda

Por la ansiedad y la angustia

de limpiar todos los huesitos

que me dejaron tirados

se volvieron un mito.

Los candidatos del PAN

¡Quedaron todos fritos!

La calaca preguntó

con temor de la respuesta

a quién tiene mucho rango

la valiente Ana Teresa

quien aún no puede asimilar

¡Los golpes en la cabeza!

Con la mente muy mareada

le contestó a la catrina

gracias por la invitación

comparto con tu doctrina

sólo deja organizar

lo que tengo en la oficina

Ahora estoy organizando

y limpiando la basura

lo que pasó el dos de junio

lo que fue una gran locura

estoy cuerpos preparando

¡Y darles su sepultura!

Asi se unió con la flaca

en esta noble labor

que todos los militantes

lo ven con mucho pavor.

El consuelo de AnaTere

¡Que también se pintó Obrador!

Donald Trump

Los tiempos electorales

Se aproximan en la Unión.

Siendo yo muy responsable

asistiré a la nación

donde se comen los perros

y todo tiene una explicación.

Donald Trump así lo ha dicho

en discursos de campaña

de que miles de migrantes

han cruzado con sus mañas

de comerse a las mascotas

los fines de semana.

Defensora de animales

esa es mi filosofía.

Ya presenté mi denuncia

luchando de noche y día

Xoloitzcuintle no viajó,

no quiere ser su comida.

Por sus discursos racistas

de ese gringo despeinado

que manipula el sistema

y de todos se ha burlado.

Ya lo agendé para el cinco

y llevarme al desgraciado.

Con mi perro no te metas

que siempre me ha

acompañado.

Come tus hamburguesas

las que siempre te han gustado

yo te pondré unos taquitos

¡Con unos chiles toreados!

López Obrador

Con su venia presidente.

Hoy vengo a participar

a pedirle me acompañe

y ya dejé todo atrás.

Requiero de sus huesitos

le ha llegado su final.

Claudia llegó ya en relevo

me pidió su Bienestar

que lo mande al otro mundo

que lo ponga a descansar.

Las mujeres ni difuntas

¡Lo dejaremos en paz!

Me lo llevo a La Chingada

y se ponga a meditar

que me ponga todo en órden

cuentas me tiene que dar

para escribir su epitafio

que de cuarta quedará.

Tamales de chipilin

y una hojaldra con huesitos

cuatro cirios encendidos

flores lo más exquisito

le llegarán a su tumba

donadas por los gringuitos.

12 millones le rezan

la mayoría son viejitos

que en oración me pidieron

le aparte su pedacito

en el panteón de Tabasco

oonde pondré su altarcito.

Me encomendaste a los pobres

los cuales son prioridad

me los llevé al camposanto

para descansar en paz

no hubo medicinas

para así poderlos salvar.

Al reloj que usted rifó

le puse el despertador

para no quedarme dormida

al escuchar tanta oración.

Me lo llevo presidente

¡Andrés Manuel López Obrador!