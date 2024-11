Adriana Dávila, aspirante a la dirigencia nacional del PAN, acusó como un grave error que se pretenda simular democracia, por lo que deben existir las mismas condiciones de elección a la presidencia estatal del blanquiazul.

En visita a Puebla, Adriana Dávila, despotricó contra el trabajo de Eduardo Rivera al frente del ayuntamiento al calificarlo como decepcionante, “no logro entender en qué momento cambiaron las cosas”, refirió en rueda de prensa.

Recordó la aspirante al Partido Acción Nacional (PAN) que en su momento tuvo información de la persecución de la que era víctima en tiempos del morenovallismo por lo que hizo una defensa férrea de Eduardo Rivera.

“No tengo más elementos para saber qué sucedió en el ayuntamiento de Puebla, lo que sí puedo decirles es que lo que ha sido público para mí ha sido muy decepcionante más allá de su afinidad o no conmigo”, indicó la panista.

Indicó que es un error simular la democracia en Puebla y que no se le permita a la militancia participar en la renovación de su dirigencia estatal, al señalar que no entiende porqué si se abrió a nivel nacional no se haga de manera local.

Recordó la panista que también ha pasado en Estado de México, en Ciudad de México con un candidato de unidad, por lo que pidió a los militantes que exijan su participación para elegir a su próximo dirigente estatal.

De esta manera hizo un llamado a la militancia del estado para que exija su participación en la elección del próximo dirigente.

Por lo tanto, dijo estar en contra de que la dirigencia estatal sea electa a través de un método que excluya a la militancia, debido a que con este tipo de acciones los está desacreditando ante la ciudadanía.