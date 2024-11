El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo, dijo que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), debe dar un paso hacia delante, y ser un partido de izquierda moderna, y no quedarse en la izquierda anquilosada del “Obradorismo”, sino que debe abrirse a otros pensamientos, además de comenzar a tener cuadros de alto nivel, y no importar de otros partidos.

En entrevista con Intolerancia, el legislador por Morena dijo que se acerca el tiempo de renovación en el partido en Puebla después de un tiempo sin cambio, saldrá la convocatoria, y en la asamblea de consejeros que van a decidir al presidente o presidenta de Morena, y van a sustituir alguna vacantes del comité, o tesorería, organización

Sobre el rumbo a seguir, dijo que Morena tiene que ser un partido que se tienda hacia la izquierda, pero una izquierda moderna, no una izquierda que se queda anquilosada en el “obradorismo”, porque los tiempos cambian.

Precisó que ya no es lo mismo el sexenio pasado sino entender que la dinámica moderna de la izquierda, ya no es las teorías antiguas, socialistas o anarquistas, sino dibujar una izquierda con un gobierno nacionalista, una economía manejada por el estado, pero con abertura comercial para todo el mundo, y no una economía cerrada.

“Morena tiene que replantearse ante la llegada de Donald Trump, y generar dinámicas diferentes. Esos seis años Andrés Manuel consolidó una simpatía social a través los programas, pero ahora toca desarrollar la producción, la economía y el comercio en México”.

“Tenemos que ver una economía social, y fortalecer a la clase empresarial nacional, una economía nacionalista fuerte, y entender que se viven épocas totalmente diferentes hacia hace seis años, donde México debe jugar una papel sumamente importante, a nivel internacional”.

Quien fuera dirigente estatal de “El Barzón”, señaló que a nivel internacional hay muchas tendencias políticas que están provocando los movimientos económicos y bélicos, y los mexicanos tienen que saber leerlo, para cambiar el partido, ese cambio que debe darse de inmediato.

Precisó que no se trata sólo de hacer leyes y cambios, sino ponerlos a discusión pública, en asambleas, foros, para poder enriquecerlos realmente, ya que no se puede tener una visión estática, y Morena tendría que pensar en generar cuadros de alto nivel, y no importar de otros partidos.

“Era normal que llegaran personas que tenían experiencia en la administración, o experiencia política, pero hay una realidad, porque empresa o partido que no tiene semillero se va desdibujando siempre, entonces, se tiene que hacer nuestro semillero, y replantear el ideario y qué es lo que se quiere para México”.