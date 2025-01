El senador de la república, Néstor Camarillo Medina confió que la reforma electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum, mantenga los órganos locales, pese a que en Puebla dejaron mucho que desear en el pasado proceso, e indicó que en el Senado no hay fecha para cubrir las dos vacantes en el Tribunal Electoral del Estado.

En entrevista con Intolerancia Diario, Camarillo Medina, señaló que la iniciativa que presentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quedó archivada, y se espera el nuevo documento que la oposición está dispuesta a analizar porque el sistema político es perfectible.

Recordó que en el documento obradorista se planteaba la desaparición de los Organismos Público Locales Electorales (OPLES) además de los tribunales, para que se diera una centralización de los procesos como hace sesenta años, y todo se decidiera desde la Ciudad de México.

Expuso que si bien en Puebla el papel tanto del Instituto Electoral, como del Tribunal Electoral, dejaron mucho que desear, la realidad es que es necesario que no se centralice la política, y que los órganos electorales cumplan con sus obligaciones.

Insistió en que no se pueden de debilitar las instituciones locales, y la oposición va a defender que estos organismos se mantengan.

Por otra parte reconoció que en el Senado de la República no hay una fecha para elegir a los dos magistrados que faltan en el pleno, e indicó que un secretario que acuerdos que no fue nombrado por el Senado, no puede ocupar la presidencia, y por lo tanto se presentó la impugnación correspondiente.

Recordó que los espacios que están vacantes fueron dejados por Adrián Rodríguez Perdomo, así como por Idamis Pastor, y consideró que será después de que discuta la reforma electoral cuando haya los nombramientos.

Espera reunión con Armenta

El también dirigente del Partido Revolucionario Institucional, señaló que en el mes de diciembre tuvo una reunión con el secretario de Gobernación en el estado, Samuel Aguilar Pala, y fue en términos cordiales porque el tricolor sabe ser una oposición responsable.

Dijo que ahora espera la cita del gobernador Alejandro Armenta Mier para ver los temas de Puebla, ya que hay puntos sobre los municipios que gobierna el PRI y requieren apoyo, además de que debe gobernarse sin distingos partidistas.