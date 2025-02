Tras la aprobación a la Ley del Infonavit, la diputada federal, Nora Merino Escamilla, sostuvo que el dinero para la vivienda de los trabajadores está a salvo, y ya no se va a triangular para el beneficio de políticos que se convirtieron en empresarios d la construcción, e incluso despojaron a la gente sus casas con actos de corrupción.

Celebró la aprobación de las reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), las cuales representan un avance fundamental para mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos.

Señaló que la vivienda digna es un derecho constitucional que debe garantizarse con condiciones justas. "Estas reformas ponen fin a las trabas burocráticas, las tasas abusivas y los intermediarios que por años perjudicaron a la clase trabajadora. Este es un triunfo para todos los trabajadores de México”, destacó Escamilla.

Explicó que las reformas se centran en dar más control y opciones al trabajador sobre el uso de su crédito, así como en mejorar la transparencia y la accesibilidad.

Destacó que habrá el uso libre del crédito: Los trabajadores tendrán la libertad de decidir cómo utilizar su crédito. Podrán comprar una vivienda nueva o usada, construir en un terreno propio, mejorar su casa o acceder a esquemas de renta con opción a compra.

Otra demanda era el acceso simplificado, por ello se reduce la burocracia y se eliminan procesos engorrosos para que más trabajadores puedan obtener un crédito sin barreras.

Hay varios temas que no toca la oposición, dijo la diputada al señalar las Tasas de interés justas, estás serán equitativas, claras y fijas en pesos, lo que permitirá a los beneficiarios tener certidumbre en sus pagos mensuales, ya que con el esquema que aplicó hace 25 años las deudas se volvieron impagables.

Merino Escamilla señaló que hay Fortalecimiento de la transparencia: Se implementarán mecanismos de supervisión y vigilancia más sólidos para asegurar que los recursos del Infonavit sean administrados sin corrupción.

La diputada hizo un llamado a la oposición a dejar de lado sus intereses políticos y respaldar estas medidas en favor de los mexicanos.

“Aquí no caben las simulaciones ni las dobles caras. Los trabajadores necesitan resultados, no discursos. Quien no vote a favor de esta reforma, está votando en contra de la clase trabajadora de este país”, concluyó.