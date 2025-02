El dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, señaló que es insano para la democracia el tener más partidos políticos, e indicó que en estos momentos la percepción es de rechazo hacia los mismos.

En conferencia de prensa el también senador de la república se refirió a las ocho solicitudes de organizaciones que buscan su registro como partido local, y precisó que en lo personal solo debiera darse el tener los representantes de la izquierda, derecha y centro.

Comentó que cada tres años se abre la convocatoria para solicitar el registro, ya sea a nivel nacional o local, y se aprecia cada gobierno que llega intenta hacer su partido como fue el caso de Rafael Moreno Valle a través de Compromiso por Puebla.

Indicó que depende de cada político el militar en los nuevos partidos, pero insistió que no debe haber tantos, y solo izquierda y derecha, porque los partidos tienen mala aprobación

Comentó que Antorcha lo volverá a intentar ser partido, y señaló que platicó con la dirigencia de la organización y se lo confirmó, pero es una situación que se respeta.

En otro tema rechazó criticar a los ex gobernadores Rafael Moreno Valle, y Luis Miguel Barbosa como lo ha hecho Facundo Rosas.

Dijo que sin criticar al ex gobernador, hay que reconocer que la inseguridad en tiempos del gobierno de Rafael Moreno Valle era un caos social.

“Me molesta los valientes cuando ya no están, cuando ya no se pueden defender, y lo mismo pasa en algunos medios de comunicación, hay que hablar de lo presente, y el PRI va a señalar de manera responsable los errores del actual gobierno porque no se puede ocultar, y todos los partidos callan”

El viernes habrá definición

Referente al proceso extraordinario, comentó que la semana pasada tuvo una reunión con la dirigencia del PAN y antes del sábado se definirá dónde irán juntos.

“Lo mejor es ir juntos, y serán dos hombres y dos mujeres; El PRI tiene dos mujeres para Xiutetelco y Ayotoxco, ya se tienen hombres para Chignahuapan y Venustiano Carranza, pero habrá que definir quiénes serán”.

Reiteró que para Venustiano Carranza está firme la candidatura de Marco Antonio Valencia Ávila, y en Chignahuapan se están poniendo de acuerdo los aspirantes.