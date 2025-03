Para el proceso se aprobaron 28 solicitudes de personas para actuar como observadoras y observadores electorales durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2025, mismos que deberán ajustarse a la legislación electoral, o serán sancionados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo al INE para la elección del próximo domingo en las elecciones de los municipios de Ayotoxco de Guerrero, Chignahuapan, Venustiano Carranza y Xiutetelco, donde podrán participar más de 107 mil electores, ya están debidamente acreditados los ciudadanos que participarán en la observación electoral.

El papel quienes participarán en esta función, será el observar la instalación de casillas, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo de la votación en la casilla, la recepción de escritos de incidencias y protesta, la lectura en voz alta de los resultados en los consejos distritales, la fijación de resultados de la votación en la casilla y clausura de la misma.

Sin embargo, el instituto resalta que las y los observadores que obtuvieron debidamente su acreditación tienen la obligación de: no sustituir, obstaculizar ni interferir en el desarrollo y ejercicio de las funciones de las autoridades electorales; no declarar tendencias sobre las opiniones del Proceso Electoral; no externar ofensa, difamación o calumnia en contra de las autoridades electorales o partidos políticos; no declarar el triunfo de cualquiera de las respuestas posibles al Proceso Electoral.

Asimismo, no podrán portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos, candidatos o candidatas, posturas políticas o cualquiera de las respuestas del Proceso Electoral.

Vigilancia

Por otra parte, autoridades electorales, municipales y estatales, informaron que habrá garantías para que los ciudadanos acudan libremente a las urnas el día de la jornada electoral, una vez que se ha desplegado un operativo en los distintos municipios.

Serán policías municipales, estatales, Guardia Nacional, y habrá apoyo de la Marina en caso de emergencia para garantizar que se mantenga el orden.

Los elementos fueron desplegados desde el mes febrero al llevarse a cabo el período de las pre campañas sin que hasta el momento se haya presentado algún incidente.

Quienes participen en la vigilancia del proceso, sólo podrán intervenir para prevenir o perseguir algún delito, sin interferir en el desarrollo del proceso electoral.