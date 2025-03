"No soy pilmama de nadie", fueron las palabras de Ricardo Monreal Ávila, para defender a las diputadas poblanas de Morena que votaron a favor de desechar el dictamen de desafuero de Cuauhtémoc Blanco Bravo.



En su paso por Puebla para asistir al informe de 100 días de Alejandro Armenta, concedió una entrevista para aclarar que sus compañeros votaron en libertad, por lo que descartó sanciones por romper un supuesto acuerdo.



Por ello, el morenista pidió que no se aproveche la coyuntura para atacarse entre compañeras por la posición que tomó cada una.



"Hago un llamado para no polarizar entre nosotros, entre diputados y disputadas, la versión y la actitud de uno o de otro, a todos los respeto", enfatizó.



De esta manera, recalcó que los morenistas tienen salvaguardada su libertad, a la hora de emitir su sufragio en el Congreso de la Unión.



Así que Monreal Ávila negó que las diputadas hay incumplido con algún tipo de pacto o que sigan una línea.



"Cada una tiene que asumir su propia responsabilidad, porque no soy pilmama de nadie, ya están bastante grandecitas para saber cómo votar", enfatizó.



El pasado 25 de marzo se votó en el Congreso de la Unión para determinar si se eliminaban o no los privilegios al exgobernador de Morelos, luego de ser acusado de abuso sexual por su media hermana Nidia Fabiola.



Al término de la sesión, se dieron a conocer los nombres de las diputadas morenistas de Puebla que lo respaldaron con su sufragio.