La Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APPS) acusó públicamente al funcionario estatal "Betuky" Camacho de boicotear la marcha del orgullo LGBTTTIQ+.

Alberto “Betuky” Camacho Arroyo, director de Diversidad Sexual del gobierno estatal, fue acusado de intentar frenar e intervenir de manera indebida en la organización de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+, programada para el próximo sábado 21 de junio a las 15:00 horas en la capital poblana.

En conferencia de prensa, María José “Majo” Flores Serrano, presidenta de APPS y activista reconocida por la defensa de los derechos LGBT+, denunció que el funcionario ha buscado imponer decisiones en la organización del evento, sin consultar a los colectivos que desde hace años han encabezado la movilización ciudadana.

“Nos quieren imponer rutas, mensajes y hasta a qué hora debemos salir, cuando la marcha siempre ha sido un acto libre, autónomo y de protesta”, expresó Flores.

Flores agregó el titular de la Dirección de Diversidad Sexual pretende realizar una marcha paralela a la convocada por el Colectivo APPS.

Además, señaló que esto es debido a que se dio a conocer que en el currículum de Camacho Arroyo aparecen títulos universitarios sin cédula profesional, lo que pone en duda la legalidad y legitimidad para ocupar cargos públicos.

Los integrantes de APPS denunciaron que Camacho Arroyo está promoviendo una supuesta marcha alterna desde correos electrónicos enviados en nombre de un tercero, sin transparencia ni consenso con las organizaciones históricas del movimiento.

“Somos buenas personas, somos también personas que están por los derechos humanos, pero no somos fotos. Nos damos cuenta quién está detrás”, dijo una de las voceras al exhibir imágenes del funcionario en eventos institucionales.

Asimismo, el colectivo denunció que Camacho Arroyo ha hecho comentarios despectivos sobre integrantes de la propia comunidad LGBT+, contradiciendo el perfil que debería mantener un funcionario encargado de velar por la inclusión y los derechos humanos.

Por ello, APPS pidió al gobierno de Alejandro Armenta un deslinde público de las acciones de su funcionario, y que se garantice el carácter ciudadano, libre y autónomo de la marcha.

También hicieron un llamado a los colectivos de la diversidad sexual a mantenerse unidos y alertas ante cualquier intento de manipulación política.

Finalmente, solicitaron una investigación formal sobre las credenciales académicas presentadas por Camacho Arroyo para ocupar cargos públicos en la administración estatal.

“El respeto a la autonomía de la marcha no es negociable. No vamos a permitir que funcionarios con antecedentes dudosos secuestren una lucha que no les pertenece”, concluyó Majo Flores.