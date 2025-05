El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso, Andrés Villegas Mendoza, rechazó que se vaya a solicitar mayor vigilancia después de los hechos ocurridos en la Ciudad de México, donde fueron asesinados colaboradores cercanos a la jefa de gobierno Clara Brugada, dijo que ellos no se “rajan” y van a seguir trabajando para fortalecer la estrategia de seguridad tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum, como del gobernador Alejandro Armenta.

En entrevista al ser cuestionado sobre el incrementar la seguridad para funcionarios, Villegas Mendoza, precisó que un servidor que esté en operaciones con el tema de la seguridad, lo recomendable es que tenga vigilancia.

“Si algún funcionario es amenazado, tiene algún tema, debe acercarse con el titular, pero además hay un departamento de inteligencia, y al igual que la fiscalía, tienen reportes”.

El legislador insistió en que se están dando golpes certeros a los grupos delincuenciales, y por ello hay personajes a los que no les gusta y se llega a los extremos.

Precisó que él se quedó con la seguridad que ya tenía por la situación que hay en el distrito, tanto en la campaña, como por los cargos que ocupó, y no se va a reforzar, “no me confió, y tampoco me rajo”.

Indicó que son las autoridades federales y estatales, son las que reciben los reportes, y si algún funcionario ha sido objeto de amenaza, o algo, tomarán la decisión de aplicar medidas de protección.

Villegas Mendoza indicó que lo más importante es que haya ciudadanos y funcionarios comprometidos con la estrategia.

Señaló que lo importante es que nos cuidemos todos, y lo que ocurrió en la Ciudad de México, es un hecho lamentable, las investigaciones siguen, y es resultado de que se han dado golpes certeros hacia el crimen.

Aclaró que hay que estar atentos, alertas, y trabando, y desde la comisión que preside, señaló que se mantendrá y precisó “nosotros no nos rajamos y seguimos con la estrategia de seguridad.

Comentó que se reunió con el titular de Seguridad a nivel federal, Omar García Harfuch, para seguir la coordinación .

Recordó que desde el Congreso se han coordinado para sacar reformas enviadas por el ejecutivo en materia de seguridad, integrando a la Secretaría en la investigación de delitos coadyuvando con Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en la investigación de delitos. Asimismo, se reducen los tiempos en los procesos de integración de las carpetas de investigación al contar el Ministerio Público con más elementos policiacos que lo auxilien en las investigaciones.

Con lo anterior se logra una mayor proximidad con la comunidad, ya que los policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública recorren diariamente el Estado y pueden recopilar información más precisa ya que generalmente son los primeros respondientes, lo que les permitirá llevar a cabo una investigación más exhaustiva.